民主派總辭│憂不可能再爭35+　胡志偉倡人海戰術參選防DQ

泛民立法會議員總辭明日生效，民主黨主席胡志偉認為，民主派日後是否參選，應先思考未來參選有何意義。他分析指，民主派參選立法會是為了彰顯民意及爭取「35+」過半數議席，一旦後者鐵定不可行，繼續參選應是為了「protest vote」（以投票作為示威），推斷屆時愈多人參選愈好，做到「真正be water」，相信會令政權更難DQ民主派參選人。 另外，民主黨下周日（12月6日）舉行換屆選舉，胡志偉表明只會參選中委，不選主席，寄語民主黨未來的新領導人，亦需有新想像面對當前局面，以及更多「務虛」，有別於以往「經常傾兩句就選舉」。

任期的最後一天，胡志偉在立法會與傳媒茶敘，分享對於民主運動和政局的看法。（歐嘉樂攝）

胡志偉今日（30日）與傳媒茶聚時指，民主派未來是否參選立法會，應先想清楚未來參與選舉有何意義。他認為，現時的想像會很輕易走到「選都無用」的結論，但認為「有無用」與「選不選」應是兩個層次的問題，更是未來每代民主派都要考慮的事。不過，個人而言，胡志偉始終認為「一定要選」，因為選舉本身是民意彰顯的過程。

倘再有選舉 籲民主派「一定要選」

胡志偉坦言，傳統泛民過去一直將選舉放在整個工作流程中的重要位置，但現時的議會已起不了制衡政府的作用，民主派一日取不到議長職位，都無法從議會局限中釋放，「有35+及沒有35+有很大分別」。他個人分析指，現時他們仍可以參選，只是要面對嚴厲的限制，以及政府不讓民主派取得議會過半數。

當不再以35+為參選目標，在胡志偉眼中，參選已變成「protest vote」，愈多人參選愈好，更指這將是真正的「be water」。他解釋，多人參選之下，政權將更難打壓他們參選，民主派支持者亦不需再擔心「含淚投票」。他相信民主派可以選舉較後階段再集中票源，相信選民屆時自有智慧。

胡志偉與傳媒茶敘時表示，民主派未來是否再參選立法會，應先想清楚未來參選有何意義。（歐嘉樂攝）

民主黨周日（12月6日）舉行換屆選舉，胡志偉表明只會參選中委，不會角逐連任黨主席。（歐嘉樂攝）

倘沿用初選機制 憂令所有人均面臨DQ風險

他亦強調，提出上述參選路線，並非為不遵守民主派初選結果鋪路，「如果大家覺得一定要Honor初選，我哋（民主黨）都唔係最蝕底架。」但他認為，如果繼續沿用初選機制，將令所有人都面臨各式各的DQ風險，在戰術上將面對大挑戰。

被問到有否與抗爭派商量未來路向，胡志偉指事態發展太急，而現時的局面與七月民主派初選時已經不同。他認為大家應「開心見誠講」，一同就未來方向提出意見。

2019年6月12日，警方向胡志偉方向發射催淚彈的一幕，成為胡志偉近年最深入民心的一幕。（梁鵬威攝）

民主黨改選棄參競逐主席 望新領導層帶動新想像

民主黨改選領導層後，胡志偉料中委將有更多年輕朋友，「較sync啲」，期望他們有新想像面對當前局面。他笑言自己很少用social media，始終與年輕人有距離，未來的民主黨領導層會與現在的不同。至於副主席選舉有三人有意參選兩個職位，他強調相信會眾的選擇。他又說，新一屆中委會人數由30人縮減至25人，將令選舉更多競爭，當選者將更珍惜中委職位。