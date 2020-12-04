直播｜駱惠寧：國安法威力初顯　需完善機制　DQ議員彰顯憲法權威

政府今日（4日）在網上舉辦「國家憲法日」座談會，特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧將會分別致辭，並由北京大學法學院教授陳端洪會發表主題演講。 對談環節會由立法會前主席范徐麗泰主持，並會由前律政司司長梁愛詩及《基本法》委員會委員莫樹聯探討《憲法》與國家安全的關係。 座談會由11時至12時半，《香港01》提供直播，敬請留意。

駱惠寧與林鄭月娥。（資料圖片）

駱惠寧：需完善國安法機制 得到司法機關切實執行

【11:36】中聯辦主任駱惠寧表示，中國在抗疫取得舉世矚目成就，充分證明以憲法為基石構建的國家制度，經得起大風大浪考驗；香港與內地在抗疫方面的密切合作，亦體現「一國兩制」顯著的制度優勢。



駱惠寧隨後分享自己的3點感想：第一，憲法及基本法共同構成特區的憲制基礎，香港自回歸起重新納入國家治理體系，憲法及基本法共同確定了特區新的憲制秩序。憲制是國家的根本大法，是特區設立的根本憲制基礎，基本法的各項規定要放在憲法框架內理解，才能得到全面準確的執行。



駱惠寧指，從一系列重大政治爭議可以看到，香港有些人只尊重原有法律制度的基本不變，而漠視特區憲制基礎的根本改變，是香港近些年出現亂象的思想根源。他表示，社會需認識到只有認同及尊崇憲法，才可破解近年來「一國兩制」遇到的新挑戰，高度自治、法治穩定及繁榮穩定才能得以實行及保持。

【11:15】特首林鄭月娥表示，香港經歷過去憲制和社會事件後，市民希望加深對憲法、基本法的認識，「國有國法，家有家規」，每個國家都有一部規定國家根本制度和根本任務，保障國民基本權利，以及設立治理國家的各個機關的法律。林鄭又指，香港特別行政區是根據《憲法》第31條設立，而特區的制度亦跟《憲法》制訂。

林鄭稱，香港回歸23年多，社會對國家《憲法》和《基本法》的認識仍有不足，加上有別有用心的人故意扭曲中央和特區的關係，甚至將「一國」和「兩制」對立起來，令香港社會產生不少爭抝和矛盾，甚至對立。她提及，在全國人大常委會決定從國家層面訂立「港區國安法」，就被錯誤被形容破壞香港高度自治，當人大常委會應特區要求，從憲制層面處理立法會「真空期」和處理議員資格時，又會被誣衊為干預香港事務。故她在今年的施政報告表明，其中一項急切要做的，是對特區的憲制秩序和政治體制正本清源，撥亂反正。

【10:57】座談會以「憲法與國家安全」為主題，剖析國家安全的重要理念，探討《憲法》及《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》與國家安全的關係，