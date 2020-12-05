工會促兩電、煤氣等公共企業加薪4%　疫市增聘人手盡社會責任

中華電力、港燈電力、中華煤氣及電訊盈科等四間公共企業工會今日（5日）發布問卷調查結果，指四間公共企業過去一年薪酬調整未符合期望，認為公共企業受疫情影響較少，建議明年加薪不低於百分之四，並增聘人手。

中華電力、港燈電力、中華煤氣及電訊盈科等四間公共企業工會，建議明年加薪不低於百分之四，並增聘人手。（資料圖片）

工會指公共企業疫市有盈利 應帶頭加薪

香港公共事業工會聯合會主席施生弟指，工會於上個月2至13日為期兩週向會員發出問卷調查，收集僱員對2020年的加薪滿意度和對2021年的加薪期望，共收回問卷1166份，佔會員比例37.16%。

結果顯示，逾7成受訪僱員不滿意2020年加薪幅度，其中去年凍薪及加薪幅度1%以下的佔13.04%，加薪3%或以下有61.41%，加薪5%以上只有少於3%。

施生弟指，數據反映2020年僱員薪酬升幅較以往大幅減少。香港公共事業工會聯合會呼籲，四間公共企業明年加薪不應低於百分之4，認為有盈利的公司應帶頭加薪做榜樣，而鑑於疫情導致失業率提高，具規模的公共企業更應增聘人手，為社會出力。

根據四間公共企業2020年中期業績報告，中電及煤氣公司分別錄得60.1億元及35.17億元的中期盈利，而港燈及電訊盈科則分別錄得48億元及182.81億元的收益。港燈電力投資公司職工會主席馮向文認為，公共事業在過去一年所受影響較少，在有利潤的情況下，對於員工薪酬增長有責任，期望公司能和員工共享成果。電訊盈科職工總會主席林樹煥表示，自「沙士」後公共企業採用「加薪個人法」的做法，認為會造成薪資不透明，認為應採用更透明的加薪機制。

香港中華煤氣公司華員職工會主席孔繼明認為，在疫情期間，一些前線員工例如煤氣公司安裝及維修員，仍然需要到客戶家中上門檢查，當中有較大安全風險。（資料圖片）

香港中華煤氣公司華員職工會主席孔繼明認為，在疫情期間，一些前線員工例如煤氣公司安裝及維修員，仍然需要到客戶家中上門檢查，當中有較大安全風險，但員工仍然恪守崗位，維持公共服務正常運作，企業應該理解他們的付出，「如果公司蝕錢都沒有辦法，但我們看到到公司目前仍有相當的盈利」，認為員工的付出值得4%的加薪。

他又指，煤氣公司過去10多年來客戶數量不斷增加，但人手仍然不足，不少員工津貼多年來未有調整，他認為公司在眼下的社會環境，更應該盡社會責任，增聘人手。