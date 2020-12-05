政壇諸事町｜鄧家彪指警司警誡方式處理反修例示威者可減社會撕裂

特首林鄭月娥上月發表的施政報告中，提出警方將對去年在反修例事件中，干犯輕微罪行而有悔意人士以警司警誡等方式處理，不留案底。工聯會九龍東總幹事鄧家彪在個人Youtube頻道「Billup彪噏」上討論有關做法。嘉賓「Haba Sir」在節目上發表個人意見指，認為犯罪的年輕人大多受朋輩影響，加上家庭關係惡劣及貧窮而參與反修例運動，鄧家彪認為以警司警誡方式處理反修例示威者，可減少社會撕裂。

鄧家彪認為，犯罪的年輕人大多受朋輩影響，加上家庭關係惡劣及貧窮而參與反修例運動，認為以警司警誡方式處理反修例示威者，可減少社會撕裂。（影片截圖）

「Haba Sir」在節目上表示，案件若要轉作以警司警誡方處理，須符合幾個條件，包括具足夠證據作出檢控、嫌疑人有悔意、嫌疑人的父母或監護人同意轉以警司警誡方式處理，以及就案件的罪行性質作決定。他又認為，不少犯罪的年輕人均受家庭教育、朋輩及生活壓力所困，在有悔意的情況下，政府網開一面，給年輕人一個機會，鄧家彪認同並指或可減少社會撕裂。

鄧家彪補充指，去年政府曾舉辦「社區對話」，邀請區議員參與並發表意見，鄧當時以離島區議員的身份出席，提議以較寬鬆手法，處理反修例示威上罪名較輕的年輕人，希望政府及社會予有悔意的人一個機會。

新民黨李梓敬在施政報告發表當日，亦曾就警司警誡的做法作出回應，錯愕指「吓？特赦？」，與同為建制派的鄧家彪態度截然相反。