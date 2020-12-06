羅健熙高票當選民主黨主席　史上最年輕　林卓廷梁翊婷當選副主席

民主黨今日（6日）舉行周年大會，改選中央委員會和紀律委員會，原副主席羅健熙在無競爭下當選為新任的民主黨主席。據了解，羅健熙以逾二百張信任票高票當選。 民主黨副主席出現三人之爭，「少壯派」觀塘區議員梁翊婷、沙田區議員冼卓嵐與前立法會議員、冼卓嵐「師父」林卓廷角逐兩個副主席空缺，最終由林卓廷及梁翊婷當選副主席。 據現場消息指，林卓廷和梁翊婷分別以170票和140票當選民主黨副主席，另一參選人、沙田區議員冼卓嵐以109票僅負。

羅健熙邀請梁振英出席周四區議會大會，聽取南區區議員的表態。（資料圖片）

民主黨今日舉行會員大會，改選中委會，民主黨核心領導層「大換班」。36歲的羅健熙以高票當選黨主席，本身是黨內「南區三寶」之一的羅數年前已被視為黨內接班人，他擔任副主席期間為民主黨推動「黨政分家」，雖然最終未能成功，但亦可見其思維進取。

2017年適逢香港回歸20周年，他亦替民主黨撰寫香港前途決議文《站在歷史巨人肩上——民主黨對香港與中國關係的回顧及展望》，回應當時冒起的本土思維，並為民主黨思考前途與方向。



完成正副主席選舉後，將選出餘下22名中委成員，原黨主席胡志偉、副主席尹兆堅將會「交棒」，不再出任民主黨領導層，角逐中委，元老李永達、秘書長張賢登、前立法會議員黃碧雲亦未有報名參選中委，

林卓廷當選黨副主席。（盧君朗攝）

民主黨觀塘區議員梁翊婷當選黨副主席（右）。（資料圖片／盧翊銘攝）