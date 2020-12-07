許智峯流亡｜許智峯稱銀行戶口再被凍結：匯豐大話冚大話

前民主黨立法會議員許智峯日前宣布流亡，現與家人安頓在英國倫敦。許智峯前日（5日）表示，自己及家人的銀行戶口被凍結，涉及最少3間銀行及5個戶口。警方於昨晚發表聲明，不點名指正循涉嫌違反《港區國安法》及洗黑錢方向追查許智峯；惟聲明發表後的3小時後，許在社交網站透露，其家人的滙豐銀行戶口突然被全部解凍，他的戶口亦獲部分解凍，家人基於對香港滙豐銀行徹底不信任，已立即將積蓄轉往安全地方。 滙豐發言人今日（7日）回應事件，表示不會評論個別個案，但對於有報道指滙豐限制有關人士銀行服務的傳言，批評有事實被歪曲，並感到非常失望。許智峯隨即在Facebook回應，自言人在流亡、家人在外頭本來應該盡量低調，但指責滙豐「堂堂一家大銀行」因為要掩飾自己的犯錯，幫政權及自己擦脂抹粉，用「大話冚大話」，忘為自己有責任進一步澄清。他表示，早前本人及家人的匯豐戶口被凍結時，戶口可用結餘顯示為零，戶口不能進行任何存入、轉帳，亦不能以櫃員機提取現金，戶口是被徹底凍結，而非滙豐所指的「限制部分功能」。

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消息：警方上周末口頭通知銀行 今日向銀行補發書面通知

多間媒體今午引消息稱，滙豐方面今早再收到警方通知，許智峯父母及他太太的戶口會被凍結，暫停戶口服務。許智峯向傳媒稱，確認事件屬實。

據《香港01》向有關方面了解，警方上周末以口頭方面通知有關銀行，要求凍結許智峯及其家戶口，而今日是補發正式書面通知。

滙豐發言人今早接受查詢時強調，一般而言銀行會密切留意市場的負面消息報道，並會因應情況加強對相關賬戶活動的審查。無論在哪個市場營運，都必須符合當地的法律法規。另有傳媒報道指，滙豐銀行早前按警方指示，限制許智峯戶口的部分功能，並非完全凍結，而許父母的戶口則未受影響。

許智峯：家人在滙豐戶口被凍結後非常激動 曾親自致電及電郵投訴

其後，許智峯在社交平台發帖，公開炮轟滙豐。他表示，家人在滙豐戶口被凍結後非常激動，曾親自致電及電郵向滙豐投訴，亦親自透過網上理財確認戶口不能運作，及親身前往當地的滙豐櫃員機嘗試提取現金，唯戶口無法運作。

對於滙豐指不評論個別個案，但又指出相關事實被扭曲，許智峯嚴正要求滙豐正面回應、澄清哪一項事實被扭曲，全面公開事件，以正視聽；又指家人有備存曾向滙豐投訴及無法提存過戶等紀錄，促請滙豐公開回應是否備存相關紀錄，以供對質。

許智峯指，經營銀行，誠信及信譽是最重要的資產，認為此事性質極其嚴重，影響所及非僅其一家人的資產，而是香港及世界所有滙豐客戶的信心。他又反問《國安法》下，「究竟銀行及商界甘願為服務政權而犧牲多少？」

許智峯於本月5日抵達倫敦，並於當日表示自己及家人最少 5 個銀行戶口被凍結，涉及滙豐、中銀及恒生銀行，合計共數百萬元；他又強調，自己無意在英國辦眾籌，並澄清早前在香港就多宗反修例案件提出私人檢控而發起的眾籌，款項全數存在律師樓戶口，與自己及家人的戶口完全無關。

不過，警方的聲明就不點名稱，許涉嫌挪用早前眾籌所得的資金，並利用親人戶口處理涉案款項；又指許同時涉嫌勾結外國勢力危害國01新聞家安全，警方目前凍結其戶口涉及85萬。