直播｜林鄭：晚上6時後禁堂食　全面關閉健身中心、美容院等處所

第四波疫情仍未放緩，據悉政府有意「加辣」，考慮再次禁止晚市堂食，今早行政會議會將討論。特首林鄭月娥今早（8日）出席行會前見記者，上星期推出的各項防疫措施，成效未必立即顯現，近期確診處於高水平，第四波疫情已迫近7月情況，而且比起上一波，有過之而無不及。 林鄭指，今次需要壓制人流，「不想咁多人出出入入」，措施包括壓縮公務員上班，留家工作，但維持緊急及必須服務，呼籲私人企業跟隨。營業處所方面，林鄭宣布將禁止食肆晚市堂食，6時後不能堂食，全面關閉健身中心、體育場所、美容院、按摩院等處所。

【09:55】特首林鄭月娥表示，因應香港11月出現新一輪疫情，政府上周一已公布一系列社交距離措施，以減少人流和病毒傳播風險，包括推行公務員在家工作，四人限聚令轉為二人限聚令以及加強病毒檢測。林鄭稱，由於病毒潛伏期，故有關措施就控制疫情未見即時成效。她又指，過去數天有不同群組的出現，情況令人擔憂，強調這一波疫情已經逼近上一波疫情的高位。

林鄭稱比起上一波疫情，專家觀察到這一波疫情更複雜，因確診者廣泛、遍布十八區，涉及唱歌、跳舞、超市等群組，更有不少源頭不明個案。她強調源頭不明個持續上升，重症個案亦有年輕化趨勢，現時有36名確診人士危殆、40名確診人士情況嚴重，她呼籲不同年齡的市民都要小心謹慎，不能掉以輕心。

林鄭稱，由於這一波疫情傳染性，危重病人涉及年輕人，政府將會全力應對，動更多設施。她又指，因現時處於冬季，市民多留在室內空氣不流動的地方，強調早前採取的嚴厲社交距離，這次效果並不好，周末市面仍有有不少人流聚集。