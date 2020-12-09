法院當值律師辨事處現反修例標語　涉事主任遭嚴厲譴責

昨日（8日）在社交網站上流傳兩張相片，指沙田法院的當值律師計劃辨事處內，告示板張貼了寫有「香港人加油」的標語，及標有「Hong Hong Protest（香港抗爭）」的字母表。 民建聯立法會議員周浩鼎要求有司法機構徹查事件，包括移除有關標語及查清由何人所為。他批評，在司法機關範圍貼出該等告示，會令市民不再相信機關能堅守法治，敦促有關方面作嚴肅跟進，以免影響機構聲譽。

周浩鼎批評，在司法機關範圍貼出該等告示，會令市民不再相信機關能堅守法治，敦促有關方面作嚴肅跟進，以免影響機構聲譽。（資料圖片）

從網上的照片可見，辦事處的告示板除了貼上「香港人加油」，一張名為「Hong Kong Protest ABC」的字母表，列有不同字母開首的抗爭用字，如B為首的「Be water」、Y為首的「Yellow」等，更配有黃色絲帶等圖案。

上載照片的網民寫道，「沙田法院的當值律師計劃( Duty Lawyer Scheme)辨事處告示板竟張貼大量鼓吹港獨的文宣，真的是目無法紀」。有媒體向有關的「當值律師計劃」查詢，有關方面回應指，不成文規定當值律師履行公共職責時，任何政治言論或討論都不能在辦公室內展示或討論；經過緊急的調查後，事件已向總部匯報，牽涉的個別主任亦受到嚴厲譴責。

「當值律師計劃」為於裁判法院和少年法庭受刑事審訊的被告提供律師，及代表進行訴訟。所有律師均是合資格的私人執業律師和大律師。