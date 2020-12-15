拆局︱再思民主黨體制之路、抗爭之路　誰說少數反對派無事可為？

民主黨於剛過去周日（12月6日）選出新一屆領導層，新任主席、南區區議會主席羅健熙表示，民主黨不會輕易放棄議會路線。其實，外界關注的不僅是民主黨會否繼續參選立法會，更關注其在國安法新時勢下，進入議會後會採取甚麼面貎的議政模式，事關這關乎到香港的整體發展和管治質素。 參考外地經驗，即使在一個非民主制度下，反對黨派同樣可扮演監督及匡正政府的功能，其中比香港更加傾斜威權管治的新加坡，就是一個可資借鏡的例子。 析民主黨換領導層（三之三）

▼民主黨新一屆領導層▼

玉石俱焚的議會抗爭 非香港之福

自去年修例風後爆發後，民主派內一些人因着社會上民情的躁動、激化鬥爭路線的政治謀算，在議會內行為愈來愈激烈。立法會《逃犯條例》修例法案委員會「雙胞胎」事件中，民主派抗議行動最終演化成肢體衝突，多名時任議員事後被捕被控；內會風波中，整個民主派配合主持選主席程序的郭榮鏗拉布，並一度再與建制派爆發肢體衝突，內會陷入「半癱瘓」狀態。至修例風波退潮後，民主派在議會激烈抗議行為沒有停止過，用不斷點算法定人數、投擲臭彈等方式阻礙會議進行。至於泛民最大黨派民主黨，於原定2020年立法會選舉中，雖然沒有參與聯署「抗爭派立場聲明書」，但該黨早表明會運用《基本法》賦予的所有憲制權力，包括否決《財政預算案》，迫使政府回應政治訴求。

上述提及的抗爭方式，都是玉石俱焚、兩敗俱傷的方式，意圖癱瘓議會和特區政府運作。日後在《港區國安法》新形勢之下，不單DQ危險指數極高，甚至有違法風險。其實，要逼使政府改善施政、糾正錯誤，除了與政府來個玉石俱焚，還有其他手段達致，不一定要用「同歸於盡」式手法，因其對社會的壞處往往大於好處。

政策辯論、審議公共財政 少數派也能擁有的功能

在西方民主議會中，反對黨派至少可扮演監察者的角色，就各項政策議題參與辯論、審議公共開支、質詢政府官員。反對黨派甚至可組成影子內閣，研究公共政策，就各大範疇政策議題回應政府決定，在社會輿論上帶來反應，藉以防止政府濫權或怠政。

當然，在西方民主國家，反對派日後有可能執政成為管治者，而香港並沒有執政黨，反對派也難有執政的可能，面向有所不同。不過，即使在一個不能執政的環境中，反對派依然能扮演相當重要的監督者角色，新加坡可以作為一個案例。

眾所周知，新加坡具備一定程度的民主選舉（單一選區及集選區混合），但實質管治上奉行威權模式。反對政府的言論受到重重管制，政府不時以「誹謗」為由拘控反對言論，去年通過的「反假新聞法」，賦予政府更大權力監管網上平台、新聞網站，甚至私人訊息。執政人民行動黨（PAP）於建國至今，勝出所有大選，未有黨派能挑戰其執政地位。

威權新加坡：反對派亦有一定制衡力

不過即使在這種環境下，反對黨對執政當局都有制衡作用。首先，單單是反對黨的存在，都足以向政府構成壓力，讓其改善施政。如2011年大選時期，新加坡國內出現外勞政策爭議，本地人不滿外勞人數過多（當時佔勞動人口逾三成），搶奪本地人就業機會及壓低本地人薪酬。該年人民行動黨得票為60.14%，屬歷屆新低。

雖然在選舉制度下，人民行動黨仍佔絕大多數議席，未足以撼動其執政地位，但嚴重的跌票足以「敲醒」政府，減少對外勞的依賴。於是新加坡政府自2012起改革外勞制度，提高外籍勞工稅徵費、減低大部分行業的外勞僱用比例上限等，紓緩民間的不滿。

李顯龍：反對黨須負責任 國家利益先於黨派政治

至2020年最新一屆大選，在新冠肺炎疫情下，在野工人黨主打加強社會安全網的政綱，得到10個議席，於93個議席中仍屬少數，但屬歷來首次有單一反對黨得到雙位數議席。總理李顯龍也承認工人黨表現出色，正式認可工人黨黨魁畢丹星（Pritam Singh）為反對黨領袖，獲官方給予工作人員和公共資源履行職責，是歷來首次。

李顯龍於選舉結果出爐後亦表示：「一個負責任、將國家利益置於黨派政治之上的反對黨，對於我們國家贏得投資者信心相當重要。」他於9月一場國會演說中也公開承諾，社會安全網、外勞政策將是現屆政府認真審視的兩大重點議題，這應對了工人黨的部分政綱內容。

2020年11月11日，民主派立法會議員宣布總辭。（梁鵬威攝）

非民主議會亦能監察政府

因此，於一個非民主的議會下，反對黨派無論在整體勢力上處於何種劣勢，於體制內仍有大量空間可為。只要務實、理性議政，出招有度，絕對可以在社會穩定的前提下，有效監督政府施政。

對照香港，這亦為民主黨新領導層留下一個值得深思的問題：新加坡比香港更威權，反對派活動空間更少，他們尚且有力左右政府施政，發揮到議會的監察力量。香港民主派面對4名議員被DQ，就隨即高呼「立法會個制度已經無意思」，這會否過早下定論呢？