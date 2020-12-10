修訂內務守則研「紅牌出場」機制　謝偉俊：被趕者或不獲發薪津

立法會議事規則委員會上月通過民建聯張國鈞提出修訂《內務守則》的方向，包括建議委員會選正、副主席改書面提名、限開會30分鐘內選出以及將傳召官員的議案排在議員無約束力議案後等，原定預計年底前可完成所有修訂案。 議事規則委員主席謝偉俊今（10日）在港台節目《千禧年代》表示，現時已完成諮詢議員工作，隨時可到內會討論。不過他稱有意見認為可以暫緩，再看看其他議事規則，在明年一月再召開的議事規則委員會會議中一併討論。被問到是否代表「加辣」？謝偉俊稱不會用「加辣」形容，強調要撥亂反正、修正的都會做。

謝偉俊稱，有建制派議員提出應制訂「紅牌出場」機制，他認為現時罰「停賽」的阻嚇力不夠，建議可參考其他國會，被趕走的議員在該段時間不獲發薪津。（資料圖片）

指點人數方式「太古老」



謝偉俊提及，有建制派議員提出應制訂「紅牌出場」機制，他認為現時罰「停賽」的阻嚇力不夠，建議可參考其他國會，被趕走的議員在該段時間不獲發薪津。至於如何界定該段時間，他強調要視乎嚴重性，又指若議會有恰當的規矩執行，可能就不會出現過去兩年多次混亂的情況。

謝偉俊指，現時《基本法》規定出席立法會會議的法定人數，但沒有限制「打鐘」及傳召議員的方式。他認為現時先暫停會議，「打鐘」15分鐘的做法太古老，建議可改由手機訊軟件通知不在席議員，期間容許會議繼續進行。

對於立法會研用Zoom開視像會議，謝偉俊稱現時暫計劃在非正式會議使用，因正式會議使用應該要修改《議事規則》，或通過動議容許主席作特別情況。對於議員在Zoom發言不受《特權法》保障，謝偉俊稱，視像會議不是最理想，但是無可奈何的方向之一，強調過往特首發表《施政報告》都曾因突發情況改為視像方式進行。