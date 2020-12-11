泛民總辭後建制政團評分全跌　謝偉俊民望居首　包尾鄭松泰咁解釋

民主派總辭後，立法會幾乎清一色是建制派，只餘熱血公民鄭松泰、醫學界陳沛然。香港研究協會發表第六屆立法會延任後首次調查，發現獨立建制派謝偉俊評分位列眾議員之首，以5分為滿分，獲2.78分，評分最低的是新界西的熱血公民鄭松泰，僅得2.02分。

鄭泳舜、陳恒鑌評分跌幅大

研究協會於11月26日至12月8日訪問了1070名市民，就其所屬選區直選和「超級區議會」立法會議員的表現，以及在立法會內擁有議席的9個香港主要政團之支持度進行評分。

各區排名中，葉劉淑儀在香港島續排榜首，九龍東榜首為謝偉俊，九龍西為梁美芬，新界東為葛珮帆，新界西為麥美娟；「超級區議會」李慧琼的評分則較周浩鼎高。

在20位繼續履職的地區直選及「超級區議會」議員中，評分下跌的議員有10人，其中民建聯鄭泳舜、陳恒鑌跌幅較大，分別跌0.47分及0.49分。

評分最低的是新界西的熱血公民鄭松泰，得2.02分。（盧翊銘攝）

熱血公民評分最低 鄭松泰：一向無留意民調

政團評分方面，9個在立法會內擁有議席的政團評分悉數下跌，其中熱血公民（2.15分，-0.35分）的評分跌幅最大。擁有13個議席的民建聯以2.44分排在榜首，體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國為主席的「新論壇」，則以1.80分排榜末。

鄭松泰在社交網站回應稱，一向沒留意類似的民意調查，呼籲進行民調的機構「唔好浪費地球資源，為環保盡一分力。」