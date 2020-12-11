梁頌恆已赴美國尋求政治庇護　與家人斷絕關係

早前有傳前青年新政召集人梁頌恆已經離開香港並正身處美國。由已赴海外民主派人士組成的組織「避風驛」今晚（11日）發表聲明，表示已接獲梁的通知，指他於上月30日離開香港，並於翌日抵達美國首都華盛頓特區。 梁頌恆明早（12日）將在網上召開記者會，相信將交代他是否正身處美國，與及未來有何行動等細節。 他今晚在facebook發表聲明，指「與香港的家人斷絕一切關係，並辭去青年新政的一切職務。從今以後，本人之言行與他們全無關係。」

希望與拜登顧問會面 向中國施壓

《路透社》報道，梁頌恆期望與美國候任總統拜登的顧問會面，以敦促對方加大向中國的壓力。

報道指梁頌恆上月已在美國尋求政治庇護。他在華盛頓表示：「香港金融體系是中國的提款機，如果對此做一些事，在應對中國的壓力上就能更有力量。」

梁頌恆建議禁止中資銀行採用SWIFT網絡系統，並針對聯繫匯率，以「逼使中國重返談判桌」。

「避風驛」的聲明指，梁頌恆指自己因其政治見解， 先被不當剝奪議員資格及選舉權利， 隨後破產並入獄， 且在國安法之下，受到政治警察的跟蹤及滋擾，最終決定到美國尋求庇護。 聲明引述梁指，相信庇護是延續香港民主理念的新起點。

聲明表示，任何政權均不得以種族、宗教、國籍、社會團體、或政治見解等理由而任意以法律等手段迫害人民， 否則國際社會應予以人道保護。該會表示，將按聯合國 《難民地位公約》 等國際法，一貫並堅決捍衛梁頌恆尋求政治庇護的正當權利，並提供一切必要且可行的援助。

聲明透露目前，梁頌恆的身體狀況無恙，起居飲食均已得到基本照應， 該組織將繼續跟進梁頌恆及其他人士的相關情況，適時更新進一步發展。

聲明最後附有避風驛聯合創辦人的署名，包括鄭文傑、黃台仰、梁繼平及林榮基。