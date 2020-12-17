政壇諸事町丨立會史上首個Zoom會議　泰博表明唔玩　原因係......

新冠肺炎疫情肆虐，立法會早前宣布以視像方式召開部分非正式會議，其中房屋事務委員會今天（17日）以應用程式「Zoom」召開政策簡報會會議，成為立法會史上首個視像會議。多名建制派議員在會議上積極發言，其中民建聯主席李慧琼、民建聯鄭泳舜等兩度發言，反應踴躍。 不過，熱血公民立法會議員鄭松泰表明不會出席會議，他解釋，議員在非正式會議的言論不會受到《立法會（權力及特權）條例》保障，直言：「萬一我質疑強制打疫苗發大財，分分鐘會被藥廠追討。所以唔好問我去咗邊。」

Zoom會議眾生相

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主持張宇人：好暢順

是次會議由自由黨主席、房屋事務委員會主席張宇人會議，會議在開始時一度沒有聲音，不過很快便已解決。張宇人在開場發言中也「先小人很君子」，表明《立法會（權力及特權）條例》、《議事規則》不適於是次會議，委員會亦不可作出任何正式決定，議員不得提出議案，並不設傳譯服務。

是次會議有多個建制派議員出席並發言，當中包括實政圓桌田北辰、民建聯李慧琼、鄭泳舜、柯創盛、工聯會郭偉强、麥美娟、經民聯盧偉國及新民黨容海恩。會議歷時一個半小時，張宇人形容過程「好暢順」，笑言：「可以早啲收工」。

素來別樹一格的鄭松泰表明不會出席會議，他解釋，議員在非正式會議的言論不會受到《立法會（權力及特權）條例》保障，或因就疫苖事宜發表言論，被藥廠追討，「撇開『體統』問題，informal meetings 的意思是議員不會受到特權法保障，萬一我質疑強制打疫苗發大財，分分鐘會被藥廠追討。所以唔好問我去咗邊。」