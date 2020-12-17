陳凱欣晤聶德權　再倡全民居家抗疫14天　政府補貼現金及有薪假期

政府早前公布由下周二（22日）起，只有指定的36間檢疫酒店可接受從外國地區抵港人士在其酒店強制檢疫，當中6間指定檢疫酒店明日（18日）將率先投入運作。前立法會議員陳凱欣及數名九龍西區議員，今日（17日）與公務員事務局局長聶德權會面。 油尖旺區議員李家軒表示，關注有3分1的檢疫酒店均位於九龍西，希望要做好防感染措施。他引述聶德權稱對檢疫酒店安排表示緊張，已到指定酒店巡視及確保有足夠保安措施，包括設保安人員、閉路電視及走火通道警報系統等，防止有檢疫人士偷走。 另外，陳凱欣亦建議當局利用聖誕及新年的多日假期，鼓勵市民留家14日抗疫，並指聶德權態度正面。

陳凱欣今日與聶德權會面後見記者。（直播截圖）

陳凱欣批政府抗疫「遲、慢、錯」

曾任食物及衛生局政治助理的陳凱欣表示，過去一周以電話訪問2,400多人，當中近一半非常不滿政府的抗疫表現，更有7成人贊成採取更嚴厲的措施。陳凱欣指，對抗傳染病擴散一定要「快、狠、準」，但政府卻「遲、慢、錯」。

她建議，當局應利用聖誕及新年的多日假期，鼓勵市民居家抗疫14天，並提出誘因，包括現金補貼、由第4輪抗疫基金資助僱主安排有薪假期等。

九龍城區議員何顯明建議，政府應繼續增加檢測中心，並將強制及自願檢測人士分流，以免出現交叉感染。

36間指定檢疫酒店之中，有6間酒店可提早於明日起以指定檢疫酒店模式運作，包括香港荃灣帝盛酒店、香港灣仔帝盛酒店、奧華行旅．香港仔、富豪東方酒店、君怡酒店和九龍酒店。政府對酒店營運者施加條件保障公共衞生，包括確保檢疫人士在檢疫期間不得離開房間，以及不得接受訪客探訪等。