美國對港發旅遊警示　指有任意執法風險　籲國民重新考慮赴港旅遊

美國國務院昨日（17日）更新香港的第三級旅遊警示，建議國民重新考慮到當地旅遊（reconsider travel）。旅遊警告提及，由於擔心中國政府會任意執法（arbitrary enforcement of local laws），呼籲國民重新考慮前往包括香港特區在內的中國城市。

旅遊警告提及，中國政府會任意執行本地法律，如錯誤的拘留行動，以及在未經正當法律程序下禁止美國及其他國家的公民出境，以圖強迫個別人士參與中國政府的調查行動，或迫使他們身處海外的家人返回中國等，因此呼籲國民重新考慮前往中國。

是次旅遊警示是美國國務院今年內第3次更新對本港的旅遊警示。美國國務院於2月20日以提醒國民注意新冠肺炎疫情為由，今年內首次對港發出旅遊警示。之後於6月2日，美國以提醒國民中國將實施《港區國安法》為由，警告旅居香港的國民可能進一步受當地政府監控而對港發出旅遊警示。

指國安法通過後批評中國的美國公民或會被捕

旅遊警示亦提到，自《港區國安法》在港實施後，中國政府單方面和任意地行使香港的警察和治安權力，意圖利用權力針對一系列其定義為分裂國家、顛覆、恐怖主義和勾結外國勢力的活動。而《港區國安法》亦涵蓋了非香港居民或香港以外組織所犯的罪行，這些罪行可能使公開批評中國的美國公民面臨更高的被逮捕、拘留、驅逐或起訴的風險。旅遊警示亦強調，中國國安部門人員，包括新成立的國家安全公署人員在港行動，是不受香港司法機關的監督。

旅遊警示又提醒美國國民，參加任何被當局詮釋為構成分裂國家、顛覆、恐怖主義或勾結外國勢力的示威或其他活動，可能會受到刑事指控。另外美國國務院又重申，中國政府的文宣錯誤地指控包括美國公民在內的個別人士在港煽動暴亂，出現披露他們個人資料，繼而在社交媒體被人暴力威脅的情況。