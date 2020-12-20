政壇諸事町丨葉劉落區撐空姐牛肉飯　促政府援助美食廣場熟食檔

立法會財務委員會明天（21日）審議「防疫抗疫基金4.0」撥款，新民黨主席、行會成員葉劉淑儀昨天（19日）落區，到訪西九龍中心美食廣場，了解熟食檔在疫情下的經營苦況，其中她到訪由「藍營KOL」開設的「空姐牛肉飯」，探訪其好友Annie，聽她分享近況。 葉劉說，發覺西九龍中心的食肆選擇款式甚多，包括內地特色小吃、日式拉麵、泰國菜等等應有盡有，且價錢相宜，大讚不愧為「平民美食天堂」。

（葉劉淑儀facebook）

葉劉：發覺西九龍中心食肆選擇款式甚多

葉劉淑儀說，她在日前收市民求助後，昨天隨即到西九龍中心美食廣場視察，稱發覺西九龍中心的食肆選擇款式甚多，包括內地特色小吃、日式拉麵、泰國菜等等應有盡有，且價錢相宜，又指下午時段人頭湧湧，非常熱鬧，不愧為「平民美食天堂」，「當然也順道來到『空姐牛肉飯』，探訪老朋友Annie，聽她分享近況。」

葉劉淑儀表示，較早前政府推出資助食肆方案，共有四類合資格的食物業牌照持牌人直接受惠，包括普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂，不過在西九龍中心美食廣場，大約有四十間熟食檔，由大業主以四個食物工場牌照持有，政府發放資助款項只由大業主取得，一眾熟食檔主卻得不到任何資助，再加上一眾熟食檔規模較小，通常是老闆加上一名僱員，難以受惠於保就業計劃，即使獲得資助，金額亦不多。

葉劉續指，據悉大業主曾向一眾檔主解釋，由於熟食檔租金便宜，加上租約期甚短，於是便建議熟食檔續約時扣減租金，當作援助基金的一部分，可是最終一眾熟食檔依然分毫無所得。她指，細聽檔主訴苦後，便馬上向食物及衞生局局長陳肇始作出投訴，她引述陳肇始已責成相關部門調查，亦會在明天財委會上提出質詢，希望政府能向一眾受疫情影響的熟食檔主提供援助。

葉劉到訪西九龍中心

早在今年初，已有西九龍中心美食廣場租戶向公民黨林瑞華求助，指該美食廣場由商場業主持有飲食牌，再分租予小商戶供應餐飲，小商戶只需領取商戶登記證，令小商戶無法受惠於兩輪防疫抗疫基金。