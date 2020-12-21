香港眾志前立法會議員羅冠聰已在英國尋求政治庇護

英媒12月21日報道，曾為前香港眾志主席的前立法會議員羅冠聰已在英國尋求政治庇護。羅冠聰同日稍後時間亦已在Facebook上發文，解釋為何決定在英申請政治庇護。

羅冠聰在推文中稱，自己流浪異鄉，無不惦念著團聚的時光，以及在「正常」日子的點滴。他稱自己掛念香港的一切，以及被拘禁的「手足」。

他在文中指出：「官媒喉舌將我列為國安法下的通緝犯，已印證了香港一日被暴政籠罩，我也無法重回我的家鄉。而日後若要續領香港特區護照，便必須進入中國大使館辦理手續，與「自動送中」無異，也許當時我便立刻被中共「法辦」了。」

他說：「假若我再不行動，我就只能成為一個沒有護照、身份的人。經歷一連串思想掙扎後，我決定在英國申請政治庇護（Asylum Seeking），成為流散在全球各地的其中一位香港人。」

羅冠聰在文中指出，無論身在何方，他永遠都不會放棄香港人的身份，也會為這個代表着意志、勇敢、追求自由的身份而自豪。他稱自己身處海外，唯一能回報香港的只有永無休止地向政權纏鬥。他說：「希望在世界各地的手足都在冬至平安，凝聚成更重要的力量，守護著香港的文化、價值。」

投書英國《衛報》



英國《衛報》21日刊登羅冠聰投書，他稱自己之所以選擇到英國，是希望就中國對歐洲民主的威脅「敲響警鐘」。