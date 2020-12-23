律師會青年活動帶學生參觀紀律部隊　湯文龍：以仁愛之心知法守法

由香港律師會舉辦的「青Teen講場」今日（23日）迎來十周年，主題為「推紀及仁」，透過多個線上線下活動，讓中學生了解守法的重要性，並讓學生就社會事件產生的疑問和不滿作提問。 「青Teen講場10周年」暨「法律周」開幕禮今早以視像會議形式進行，律師會會長彭韻僖致歡迎辭時表示，雖然疫情反覆，但律師會的兩個年度旗艦活動都與時並進，以全新的面貌與大家見面，對此感到自豪。她期待疫情後能與大家面對面，推廣「知法守法」的精神。 終審法院首席法官馬道立、法律援助署署長鄺寶昌、 大律師公會主席戴啟思等以視象形式出席開幕禮，而政務司司長張建宗及律政司司長鄭若驊則因有公務在身，預先拍攝了短片參與開幕儀式。

彭韻僖於開幕禮上致歡迎辭，指2020年來到尾聲，雖然過去一年香港及全球都在疫情下渡過，日常生活的限制變多，但律師會為社會服務的熱誠繼續燃燒。她表示，「法律周」及「青Teen講場」是律師會的年度旗艦活動，當中「法律周」會透過一系列活動與市民接觸，增加大眾對法律的認識；而為青年打造的「青Teen講場」，會舉辦多元化活動，讓學生在律師的指導下深入了解與法律有關的議題，訓練多角度思考。

「青TEEN講場10周年」籌委會主席、律師會理事湯文龍致辭時表示，活動一直致力培養及加強學生對社會議題的認知，及對學習法律的興趣。他解釋， 今年「推紀及仁」的主題，源於「法紀」二字，加入了執法的元素，希望學生以仁愛之心，思考如何知法守法。

本年度的活動擴展至中一至中六的全日制學生，並打破傳統推出線上線下活動，其中法理通識挑戰賽有逾4千個同學參加。活動又將會聯同7個紀律部隊，為學生舉行參觀活動，親身體驗各部門的運作，湯文龍形容是史無前例，並感謝紀律部隊支持。他寄語學生發揮所長，創造屬於自己的新未來。