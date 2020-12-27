黎智英保釋｜《人民日報》文章質法院管轄有困難　促國安公署介入

壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反《港區國安法》、欺詐等罪名被起訴。黎上周三（23日）就兩案一同到高等法院申請保釋，由指定法官李運騰處理，最終批准黎兩案每案500萬元，即合共1千萬元保釋，另3名人事擔保各10萬元，合共30萬元，期間須遵守不得離家、不可使用社交媒體等規定。律政司現就保釋決定上訴至終審法院。 內地官媒《人民日報》昨日（12月26日）晚上發表評論文章，批評黎智英獲准保釋，是「對法治的傷害」，又質問香港法院「是不是管轄有困難」，認為駐港國安公署有足夠理由介入案件。這是繼昨日《文匯報》社評後，再有親中媒體發炮攻擊保釋決定、呼籲國安公署介入，而且今次上升至官媒層面。

在文章的微博版本，改圖的文字為「香港法院，你們是不是管轄確有困難？」（《人民日報》微博截圖）

文章題為「批准黎智英保釋，對香港法治傷害太深」。內容指出，黎智英「身負重罪」下獲准保釋，「輿論愕然，香港市民難掩憤怒」，反問如他在保釋期間逃遁或繼續「禍亂香港」，由誰負責。文章認為，黎智英因涉嫌違反國安法被控，條文明確規定對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由，相信不會繼續實施危害國家安全行為，不得准予保釋，因此保釋應是「例外」情況，門檻應該很高，但黎智英「極度危險」，卻成為國安法被告中首個獲准保釋者，乃是「匪夷所思」。

在文章的微博版本，改圖的文字為「香港法院，你們是不是管轄確有困難？」內文引述國安法第55條指出，案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，香港特别行政區管轄確有困難的，經相關法律程序，由駐港國安公署行使管轄權。文章認為，黎智英在網路、媒體上公開呼籲外國制裁香港，又私會外國政客，於美國對港制裁上扮演「幫兇」角色，因此「很多香港市民」呼籲，駐港國安公署依法果斷出手介入，有充足法律依據。

控方指黎智英涉違國安法的指控。(詳看下圖)