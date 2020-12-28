有意劍指特首寶座？曾鈺成自言已是退休人士：最合適嘅日子已過晒

民建聯今（28日）公布2020年度十大漢字，首名為獲得5,710票勝出的「安」字。民建聯創黨主席、前立法會主席曾鈺成更即場揮毫。 曾鈺成指，所有「安」字組成的詞語都是正面，如安全、安定、平安等，都是大家希望得到。他又笑稱，「安」字代表入面有個女士就會安樂、安定，「我哋香港都有位女士做我哋特首，咁我哋咪安樂囉」、「我哋抗疫都有位女局長，希望都俾到畀到我哋平安、安全」。 被問到林鄭應否連任，曾鈺成表示言之尚早，「我相信你宜家問林太本人，恐怕佢都答唔到你」，他認為現時最重要是打贏防疫這場仗，其他下一步再考慮。至於他會否有意參選，曾鈺成稱「最合適嘅日子已經過晒」，他已是退休人士，應該是「長江後浪推前浪」。

有傳媒報道指中央有意改變選委會組成，曾鈺成稱不想猜測，強調中央一直都關注特首人選是否可靠及屬「愛國者」。他又呼籲民主派不應火上加油，將負面因素擴大，認為若中央要加強管控，對各方面都無好處。

對於政府的抗疫防疫工作被批評，曾鈺成指，政府承認有關工作仍有改進空間，他理解這次疫情的爆發是前所未見，不少國家都應付得相當吃力，強調香港與其他地方比較已經相對有效。

全民檢測應與禁足令、居家令脫勾

曾鈺成又稱，贊成全民檢測，但認為應與禁足令、居家令脫勾。他稱現時社交距離未用到最緊，亦有專家建議縮短商戶服務時間，認為應「長痛不如短痛」，大家「忍痛」一個月，不至於不能外岀，但大家要有自覺性不要周圍去。

被問到有建制派要求食衛局局長陳肇始問責下台，曾鈺成指，「要問係咪換咗人件事一定做得更好」，認為香港現時「疫前易帥」未必最好。