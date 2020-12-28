12港人潛逃｜鹽田法院：案件擇期宣判　稱有港籍人大政協旁聽

12名涉嫌觸犯內地偷越邊境罪的港人，至今仍被關押在深圳鹽田看守所。深圳市鹽田區人民檢察院上星期四正式起訴10名港人，並會為其餘兩名未成年港人進行不公開聽證，以決定是否起訴。案件將於今天（28日）在深圳鹽田人民法院正式開審。 鹽田法院下午發聲明，稱12月28日下午，法院依法公開開庭審理了鄧棨然、喬映瑜組織他人偷越邊境，鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟偷越邊境案，又稱法庭聽取了檢察機關的公訴意見和各被告人及委託律師的辯護意見。案件將擇期宣判。部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、新聞記者以及被告人親屬旁聽了公開審理。

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12港人關注組表示，有家屬傍晚5時半致電深圳鹽田法院，接聽工作人員表示，庭審仍未結束，又指工作人員一再強調庭審是「公開」，惟完全沒有向家屬交代任何資料，包括審訊情況、何時有結果等。

根據《香港電台》報道，美國、英國、加拿大、葡萄牙等外國領事館代表於中午抵達法院門口，希望入內聽審，惟被拒入內。法院職員稱旁聽名額已滿，拒記者入內旁聽，亦拒透露有多少個旁聽名額。美國國務院發言人回應傳媒查詢時表示，美國駐廣州總領事館已按既定程序申請旁聽。