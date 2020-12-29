12港人潛逃｜關注組：家屬接官派律師通知　10被告明早10時半宣判

12名涉嫌觸犯內地偷越邊境罪的港人，至今仍被關押在深圳鹽田看守所。深圳市鹽田區人民檢察院上星期四正式起訴10名港人，並會為其餘兩名未成年港人進行不公開聽證，以決定是否起訴，案件昨天（28日）在深圳鹽田人民法院正式開審。

鹽田法院昨天發聲明，稱法院依法公開開庭審理了鄧棨然、喬映瑜組織他人偷越邊境，鄭子豪、嚴文謙、張銘裕等人偷越邊境案，法庭聽取了檢察機關的公訴意見和各被告人及委託律師的辯護意見，案件將「擇期宣判」。《文匯報》報道指10名被告當庭認罪，希望法庭從輕處罰。

「12港人關注組」表示，今天（29日）早上有家屬接到官派律師電話，指其中10人將在明早10時30分宣判，但關注組未能向法院核實消息，有關兩位未成年人的聽證日期則尚待通知。