12港人潛逃｜消息：兩未成年港人今早11時深圳移交港警　送隔離營

12名涉嫌觸犯內地偷越邊境罪的港人，自8月底涉循海路偷渡逃離香港被內地海警截獲後，一直被關押在深圳鹽田看守所，至今已130日。當中10名港人今早（30日）10時半在深圳鹽田人民法院判刑。

有消息指，兩名涉及刑事案在內地海域被捕的未成年港人，即黃臨福及廖子文，上午約11時將由深圳警方移交香港警方，兩人返港後料送往隔離營接受檢疫。

警方將於中午12時在天水圍警署會見傳媒，交代接收由內地執法機關送回兩名疑犯的事宜。