檢疫營舍廁所喉管淤塞　張建宗視察大嶼山竹篙灣檢疫中心

第四波新冠肺炎疫情持續，政務司司長張建宗今日（29日）傍晚視察大嶼山竹篙灣檢疫中心，了解最新運作情況。張建宗指，知悉建築署在昨晚（28日）接獲有檢疫營舍發生廁所喉管淤塞報告後，迅速安排承建商緊急清理沙井內引致淤塞的雜物。 張建宗表示，現時疫情嚴峻，對檢疫設施的需求造成一定壓力，政府會密切監察各檢疫設施的使用情況，適時作出調整。

▼張建宗視察大嶼山竹篙灣檢疫中心▼

張建宗在建築署署長何永賢、民眾安全服務處總參事方耀堂及衞生署主任顧問醫生（家庭醫學）范婉雯陪同下，聽取民眾安全服務隊隊員和衞生署職員介紹檢疫中心的日常運作及檢疫人士的接送安排。檢疫中心的日常運作由民安隊管理，而衞生署負責醫療站的醫護服務。

張建宗特別感謝民安隊隊員和衞生署職員盡忠職守，不辭勞苦地為入住的檢疫人士提供所需物資和適切支援。他要求各相關部門同事加強溝通及迅速應變，確保檢疫中心運作暢順。

▼竹篙灣檢疫中心情況▼

全港檢疫設施使用率約三成 供應充足

竹篙灣檢疫中心分四期興建，現已全面啓用，提供共3,500個單位。連同八鄉少年警訊永久活動中心、鯉魚門公園及度假村和西貢戶外康樂中心，全港各檢疫中心共提供約4,150個單位。此外，政府安排了四間為2019冠狀病毒病確診個案的密切接觸者而設的檢疫酒店，包括荃灣絲麗酒店、觀塘帝盛酒店、油麻地海景絲麗酒店和青衣華逸酒店，共提供超過1,700間房間。換言之，現時有接近6,000個單位作檢疫用途，以應付疫情的需要。

截至今日上午11時，全港各檢疫設施的使用率為約三成（約1,700個單位），可供使用的單位達3,200多個（其餘單位正值維修保養或消毒），顯示檢疫設施仍然充足。

檢疫中心增派人手 確保檢疫令發出24小時內將密切接觸者送往檢疫

另一方面，衞生署的檢疫中心專責小組一直積極跟進接送密切接觸者往檢疫中心接受強制隔離檢疫的安排。檢疫中心專責小組已增派人手，現時已由31名人員增至54名人員，未來更會加至近70人，務求於檢疫令發出後24小時內聯絡有關密切接觸者，安排專車將他們送往檢疫中心接受檢疫。

張建宗重申，政府非常重視對密切接觸者的檢疫安排，衞生署會繼續與相關政府部門緊密合作，確保接送密切接觸者往檢疫中心的工作運作暢順。