新冠肺炎｜消費者信心下滑　梁志祥倡向強制隔離在職人士派5千元

第四波疫情肆虐，本港經濟持續受打擊。民建聯於本月8日至20日向1,116人進行電話訪問，調查發現，「綜合消費者情緒指數」由6月的64.4下跌至61.8，而「目前狀況指數」及「消費者預期指數」則分別下調至62.5及61.3。 民建聯立法會議員周浩鼎表示，調查結果反映疫情反覆，人心惶惶，加上政府對抗疫工作的支援不足，進一步打擊市民對經濟的信心。

周浩鼎 （右）表示，調查結果反映疫情反覆令人心惶惶，加上政府對抗疫工作的支援不足，進一步打擊市民對經濟的信心。（翟睿敏攝）

周浩鼎建議，面對失業率高企，政府應設立臨時「失業援助金」，為失業或開工不足的人士提供每月6,000元的資助。對於局方稱難以計算有關人數，周浩鼎反駁指，政府一直有估算低收入人士的就業狀況；根據政府數字，收入少於9,000元的市民中，有74,000人失業，另有19,000人開工不足。

另一名民建聯立法會議員梁志祥亦提到，政府應優化現行的在職家庭津貼計劃，加入開工不足援助津貼。另外，政府宣布擴大強制檢測範圍，同一大廈在過去兩周有兩個或以上無關連、有居民染疫的單位，亦須接受強制檢疫隔離。梁志祥提議對受影響的在職人士，政府應提供5,000元的恩恤津貼。

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倡中央再派核酸檢測隊支援



他又指，政府必須為新冠疫苗接種計劃做好準備，包括安排私家診所協助接種，確保廣泛市民接種疫苗等。他指，應以全民強制檢測配合疫苗接種，再向中央提出派遣核酸檢測支援隊，以抽出本地隱形病患，爭取盡快通關。