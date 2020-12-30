調查：樓價30年大幅增逾852%　呎價佔初職大學生月入超過8成

新世紀論壇今日（30日）召開記者會，公布各世代大學生收入及住屋承擔能力研究報告結果。與1999年相比，大學學歷勞工的收入中位數由30,712元下跌至2019年的29,972元，跌幅2.4%；而大學生起薪點中位數，則由1989年的16,587元下跌至2019年的14,986元。 至於2019年的樓價及房租，與1989年相比大幅增長逾852%及180%；當中實用面積少於40平方米的細單位售價和租金，就在10年間分別增長253%及111%。根據研究結果，1989年的呎價佔初入職大學生的收入19.1%，到2019年就增至81.5%。

新世紀論壇今日（30日）召開記者會，公布各世代大學生收入及住屋承擔能力研究報告結果，大學生起薪點中位數，則由1989年的16,587元下跌至2019年的14,986元。（翟睿敏攝）

論壇理事、理大專上學院講師陳偉強認為，由於全球整體經濟有改善，年輕世代初入職的收入亦有增長，惟向上流動性不及八九十年代。他解釋，八九十年代屬香港經濟起飛的黃金時代，青年在各行各業都有機會發展；相反現在產業單一化，只聚焦發展金融及地產等行業，青年欠缺機會。陳偉強稱，政府要發展產業多元化並不容易，而大灣區正可向青年提供向上流動的機會。

他又提出，在香港要向上流動，需依靠置業及投資，惟香港樓價過高，政府提供的置業選擇亦較少；建議政府增加資助房屋供應。

論壇召集人鄧咏駿就指出，教育局及大學課程未有跟隨時代發展更新，例如取消將來可能被人工智能取代的會計及翻譯，加入近年發展迅速的創科課程等，以免令人力資源錯配。