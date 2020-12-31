黎智英保釋｜律政司稱國安法無「無罪假定」　湯家驊駁斥：丟臉！

被控違反《港區國安法》的壹傳媒創辦人黎智英，上周獲高等法院法官李運騰批准，以現金1000萬元等條件保釋，律政司今日（31日）向終審法院提出上訴許可，3名法官將於下午4時頒布裁決，期間准予黎智英保釋。 控方於庭上表示，一般刑事罪行中法庭維持「無罪假定」法律原則，故被起訴後被告有保釋權利；惟《港區國安法》並非在香港同一個法律體系下產生，條文中亦沒有「無罪假定」，因此法庭考慮保釋條件時不能跟一般刑事案件相提並論。 不過，身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊，在Facebook撰文時與政府一方唱反調，指《國安法》第5條已清楚寫明，未判罪前任何人必須「假定無罪」，批評控方律師在終審庭上的有關言論「真丟臉」。

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控方在庭上指，原審法官錯誤地評估證據的強弱及風險，但終院首席法官馬道立反駁指，終審法院不會審視證據而就事實作出裁決，只會處理法律爭議。

代表黎智英的資深大律師鄧樂勤就表示，《港區國安法》的存在不影響本港法庭一貫考慮刑事案件保釋的做法。馬道立法官補充指，包括「無罪假定」原則。