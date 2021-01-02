遭滙豐取消其及家人信用卡　許智峯：有侵吞盈餘之嫌

流亡英國的前立法會議員許智峯今早FB發貼指滙豐銀行單方面、沒有通知下取消他及家人所有滙豐信用卡，原因是銀行的「商業決定」。許指滙豐政治考慮並有侵吞盈餘之嫌，敦促滙豐公開交代事件，及要求監管機構作出調查。

許智峯指滙豐取消其及家人所有信用卡。（許智峯FB）

許智峯FB發貼指其及家人所有滙豐信用卡已經被銀行單方面、沒有通知下取消，原因是銀行的「商業決定」。他稱，滙豐指，信用卡內卡數欠款會從戶口中扣除；相反，若有結餘，則未必可以將款項退回給我，並要求我稍後再打電話去「看銀行可如何處理」。

許稱按政府曾公開的說法，警方從來沒有要求滙豐取消其及全家人的信用卡戶口。取消信用卡的決定，是滙豐自己的政治考慮、政治決定，旨在協助政權打擊反對聲音，做法完全無法律基礎。 其及家人的信用卡內，均因為消費退款關係，盈餘比欠款多，結餘款項（約數萬港元）均是受香港《基本法》保障的私有財產，現在被滙豐非法侵吞，沒有提供任何解釋。

許智峯（資料圖片）

他表示其與家人數十年來均是滙豐卓越理財客戶，從來信貸記錄良好，過往樓宇按揭及還清樓按等，均是透過滙豐辦理。現在一個與信貸無關的 「商業決定」下，「銀行竟隨意取消客戶的信用卡，侵吞資產，行為猶如強盜。 」經歷反映了商界在國安法下對政權的依附及順從，可以完全凌駕法律及政策。

許智峯嚴正要求滙豐公開交代事件，及要求監管機構作出調查，否則考慮其他國際上的跟進行動。