運輸署突推查車牌查冊通知　林鄭反問何錯之有：免被查人受傷害

行政會議今日（1月5日）復會。剛過去聖誕新年長假期，新冠肺炎疫情有輕微的放緩，但食物及衞生局局長陳肇始昨日提到，農曆新年前也沒有空間放寬社交距離措施，現有措施延長兩周。 特首林鄭月娥今日出席行政會議前見記者，預料會繼續回應疫情相關議題，以及12名港人被判刑一事，《香港01》將會直播。 林鄭月娥指，市民共同願望是疫情早日受控，由11月下旬起計，確診數字有下降趨勢但緩慢，至本月有緩和跡象，但與「清零」目標仍有一定距離。她逐一感謝政府不同部門的抗疫工作，形容食物及衛生局局長陳肇始「不眠不休」，衛生署亦全民皆兵，又感謝政府專家顧問、私人檢測承建商、全港市民。 她呼籲市民保持社交距離，減少家庭聚會。

逐一感謝政府部門及市民抗疫

【10:10】林鄭指，現時外防輸入措施非常嚴格，對港人有一些不便，希望市民諒解。她指疫情要受控，外防輸入是重要一環，須知道歐美國家疫情嚴重。

她又指，過去一年已投入大量人力物力，市民大致配合，對有關人士表示衷心謝意，首當其衝是食衞局，同事不眠不休處理工作，衞生署、公共衞生檢測中心也付出相當多，衞生署幾乎全民皆兵，連牙科服務同事去參與防疫工作。每個政府部門都會全程投入，不論前線後勤、執法部門等。另外政府也有大量合作伙伴，如4位專家顧問、近日加入疫苗工作的專家教授等。而口罩商、私營化驗所、配合政策廣泛市民也在抗疫過程付出相當多努力。

林鄭月娥。（高仲明攝）

【09:59】林鄭月娥表示，新一年大家的共同願望，就是疫情早日受控，恢復日常生活，與內地人員往來及海外旅行也可回復，這也是政府的工作目標。她指過去一段時間，迎一波疫情數字有下降，但幅度相對上一波疫情仍很緩慢，12月的新增確診數字仍為單月新高，有2,532宗。

過去數日新增確診數字有少許緩和跡象，過去7日本地個案每日不多於45宗，不明源頭佔約3成，認為政府的一系列措施有一定成效，但距離清零、恢復正常生活的目標仍有一段距離。亦因如此，食衞局昨日公布，社交距離措施延長14天；教育局也宣布中小學面授課堂需繼續暫停，不過可引入彈性措施。

【09:40】行政會議休會兩星期後，今日復會。