區議會｜議員薪津下調　余德寶批特首「逆市加薪」未同舟共濟

民政事務總署昨（7日）發信通知區議會，因應2020年11月的甲類物價消費指數按年跌0.2%，將於1月開始調整區議員和區議會主席的酬金、營運開支償還款額、雜項開支津貼。各名區議員按其身分每月減薪70至140港元。 油尖旺區議員李傲然今日（8日）在Facebook上表示，早已猜到政府會調低區議員的薪津同營運津貼，又諷刺稱：「但點解醫療津貼會增加左？我唔明喎... 」油尖旺區議會副主席余德寶批評，疫情下市民生計大受影響，惟特首林鄭月娥口講「同舟共濟」的同時，此前卻仍可加薪，似乎並未與市民「同舟共濟」。

根據民政署的信件，區議會主席由每月70,140元減至每月70,000元，副主席由52,610元減至52,500元，區議員則由35,070元減至35,000元。而營運開支還款額則由每年555,540元減至554,424元，即平均每月由46,295減少93元至46,202元。

另外，雜項開支津貼每月亦減少20元，醫療津貼則由每年35,180增加630元至35,810。

油尖旺區議會副主席余德寶指，疫情下市民生計大受影響，經濟不景，政府亦因此減少區議會的薪津，批評特首林鄭月娥口講「同舟共濟」的同時，卻仍可加人工，其年薪增加12萬至521萬，似乎並未與市民「同舟共濟」。