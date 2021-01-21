粉碎押後立法會選舉傳聞？政府增聘100名行政助理　月薪達2.6萬

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-01-21 07:00

《路透社》早前引述北京消息人士報道，中央為防民主派取得立法會議席過半數，正考慮修改立法會選舉制度，原定今年9月5日舉行的立法會換屆選舉，有可能會再度押後。 不過，民政事務署在本月初開始，已公開招聘多區的合約行政助理（選舉），負責協助籌備和進行有關選舉工作。另有消息指，民政事務署和選舉事務處已為去年負責選舉的合約員工續約一年。 民政署回覆《香港01》查詢時表示，為協助選舉事務處籌劃立法會選舉相關事宜，將招聘約100名合約行政助理（選舉），並在去年12月與約30名時任行政助理（選舉）續約；選舉事務處回覆《香港01》查詢時則稱，約550名合約員工合約屆滿後獲聘至今年9月30日。

民政署回覆查詢時表示，為協助選舉事務處籌劃立法會選舉相關事宜，將招聘約100名合約行政助理（選舉），並在去年12月與約30名時任行政助理（選舉）續約。（資料圖片）

短期行政助理（選舉）須具本地大學學位

根據民政事務署的招聘啟示，短期行政助理（選舉）月薪為26,000元，主要協助籌備和進行有關選舉（如處理選舉投訴、選舉提名及其他與選舉相關的工作）、選民登記及選民投票率的工作。另外需要提供一般行政支援、有需要時進行戶外工作及執行其他職務。入職條件需持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具備同等學歷。

既已公開招聘行政助理，以及為去年負責選舉的合約員工續約一年，是否意味着今年九月立法會選舉可如期舉行？民政事務署和選舉事務處回覆時未有正面回應，僅稱特區政府在去年7月31日宣布，鑑於疫情嚴峻，為了保障公共安全和市民健康，並確保選舉在公開、公平情況下進行，行政長官會同行政會議決定將原定於去年9月6日舉行的立法會換屆選舉押後一年舉行。

周浩鼎表示，政府因應情況提早招聘選舉工作人員是無可厚非 ，但他促請政府為員工提供適切培訓和清晰指引。（資料圖片/梁鵬威攝）

周浩鼎：提早招聘選舉工作人員無可厚非 促為員工提供適切培訓

民建聯立法會議員周浩鼎接受查詢時表示，去年立法會選舉原定延至今年九月，政府因應情況提早招聘協助選舉的工作人員是無可厚非。但他認為重點是政府應吸取前年在區議會選舉中的流弊，為員工提供適切培訓和清晰指引，讓員工有足夠時間熟識選舉運作，避免出現前年區選的混亂情況。