國安法｜胡志偉拘押近1周狀況良好　民主黨辦事處將轉交市民信件

民主黨前主席胡志偉在1月6日因參與民主派初選，而涉嫌違反《國安法》中的「顛覆國家政權罪」而被捕，後因未按另一宗案件的要交出全部旅遊證件，違反保釋條件而不准保釋，至今仍拘押於荔枝角收押所。 胡志偉facebook管理人今日（12日）發出帖文，披露胡的近況，並公布收集街坊打氣信的方法。

聽從建議鍛鍊身體 心境平靜

該帖文指，自胡志偉被捕後，各辦事處均收到來電表達關心。帖文指，胡志偉有聽從網民建議，在拘禁期間鍛鍊身體，因此狀況仍然不錯，又指胡志偉早已預到會拘捕異見者，所以被捕後心境十分平靜，依然樂觀面對。

拘禁接近1周，胡志偉指等上庭的還押日子雖然枯燥乏味，但被困在高牆鐵窗內能保持心境清明，會把握時間沉澱自己，反思過去20多年的從政生涯。

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帖文指有街坊希望寫信給胡志偉，由於不便透露在囚編號等資料，因此街坊可以將信件送到九龍東各個民主黨議員辦事處，檢視內容可「過關」後會協助轉寄。

胡志偉表示，希望市民可多關心其他被捕人士，指部份人已關押接近1年已仍未審訊，有些亦已被判刑數年，希望市民亦寫信問候。

前特首、全國政協副主席梁振英。 （資料圖片）

報道刊出不足一小時，全國政協副主席、前特首梁振英即在社交網站發文，揶揄泛民主派沒有公開為胡志偉「呼冤」，「和其他被扣押的泛民不一樣，胡志偉似乎沒有人公開為他呼冤。為什麼？」梁振英又指，法庭要求疑犯交出所有旅遊證件的目的，就是為了防止潛逃，反問：「竟然有人以為交出部份旅遊證件就是滿足了保釋條件？」又說：「為什麼胡志偉保留的是BNO？而不是特區護照？￼￼￼」