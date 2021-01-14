傳立會選舉再押後　鄭松泰稱不驚訝　梁美芬：改制度令港不亂局化

路透社日前引述消息報道指，北京正考慮徹底改變香港政治制度，包括修改立法會選舉制度，以進一步打擊民主派的影響力，料今年9月立法會換屆選舉有機會再度押後。 經民聯立法會議員梁美芬今（14日）在港台節目《千禧年代》中表示，未聽到有關消息，就立法會和區議員制度大家一直有討論和研究。她認為改變制度目的是要令香港有優質管理，改善社會不再亂局化。 熱血公民立法會議員鄭松泰在同一節目表示，對改變立法會選舉制度不感驚訝，相信政府和中央擔心今年如期舉行選舉，有機會增加民主派的動員機會，更加會影響2022年的特首選舉。

梁美芬稱未聽到押後選舉消息，但認為改變制度目的是要令香港有優質管理，改善社會不再亂局化。（資料圖片）

對於如何改變立法會選舉制度，梁美芬稱暫未有具體想法，但最重要是香港需要甚麼人去議政論政，是否能讓社會變得更好。她強調不應只著眼於個別地區或人士，要整體檢視最根本的問題，如何能夠行得通、行得好。

鄭松泰則估計，政府或會重點從功能組別選舉方面入手。他舉例指，現時教育界是由教師一人一票選出業界代表，未來或會改為一間學校只有一張選票。另他亦估計現時五區的地區直選，未來一屆或會分拆至六至七區，強調政府目的是令民主派的勝算大減，讓他們無法達致早前提出35+的目標。

鄭松泰稱，對改變立法會選舉制度不感驚訝，相信政府和中央擔心今年如期舉行選舉，有機會增加民主派的動員機會，更加會影響2022年的特首選舉。（資料圖片）

研設「紅黃牌」制度 梁美芬倡按停職日期減人工

立法會議事規則委員會日前召開閉門會議，委員會主席謝偉俊會後表示，委員會原則上同意引入俗稱「紅黃牌」的制度，就議員極不檢點的行為下制訂罰則。梁美芬稱，早在2008年已提出「紅黃牌」制度，因當時有議員在議會「丟蕉」，議會文化開始一落千丈，直至2012年更出現拉布，往後情況更誇張。她認為如議員表現較激烈可發「黃牌」，若出現肢體碰撞就應發「紅牌」，同時建議按比例被罰暫停職務，並按停職日期扣減人工。

鄭松泰稱有關規則改動的方向是史無前例，他認為議員以往會受刑事條例的控告，但現在做法是直接傷害，引「紅黃牌」制度、限制議員薪酬等做法是將議事規則第49B條的門檻降低，強調只要不是他們眼中的建制派就會被打壓。