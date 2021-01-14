陳帆：下月提交劏房租管研究報告　網絡現「蝦碌」石禮謙舉錯手

立法會昨日通過更多委員會可於視像舉行，今日（14日）房屋事務委員會以視像形式舉行。運輸及房屋局長陳帆表示，有關劏房租務管制研究工作小組的工作已接近完成，現正草擬報告，政府收到報告後會盡快審視，下月會向委員會提交文件及聽取意見。 會議過程大致暢順，不過舉手投票過程中，幾乎出現「誤會」，主席張宇人差點誤以為投贊成票的地產及建造界議員石禮謙投反對票，所為何事？

陳帆指，劏房租管小組報告即將完成。（立法會網頁直播截圖）

7月可發放津貼

是次會議主要討論擬議向支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃額外注資33億元、現金津貼試行計劃、2020-21至2024-25年度公營房屋建設計劃及《長遠房屋策略》2020年周年進度報告，三項重點議題。

運房局指出，計劃下津貼金額為綜援金額一半，即每個家庭可獲1,250元至3,850元不等，預料約9萬戶受惠，直至住戶獲首次編配公屋為止。目標是6月起接受申請，7月開始發放津貼，計劃試行3年，預計合共花費80多億元，並會適時檢討計劃，會有抽查機制。陳帆指，申請人如拒絕首次編配的公屋單位而合理拒絕理由，當局也會接受，並不影響其申請津貼資格。

議員最關注的，是向輪候公屋滿3年居民提供資助的現金津貼試行計劃，多名議員提到如果劏房租管政策未到位，最終業主都會加租吞沒津貼額，基層不能受惠。

陳帆回應指，劏房租務管制研究工作小組工作進行得如火如荼，政府一收到報告會盡快審視跟進，下月就可向委員會提交文件。委員會主席張宇人表示，如果劏房租管小組報告出爐，或會召開特別會議提前討論，因為估計「好多人有興趣」。

首季申請關愛基金租酒店作過渡房屋

去年11月施政報告提到，政府將資助非政府組織，租用部分入住率偏低的酒店和賓館單位，作為過渡性房屋。運房局副局長蘇偉文指出，當局希望在今年首季向關愛基金申請撥款，完成後會總結經驗，用於正式的過渡性房屋項目，為有需要的市民提供更多單位。

網絡延遲 石禮謙「正反都投」？

會議過程大致暢順，建制派議員主要都是催促政府盡快完成過渡性房屋、劏房租管專題研究報告、新建屋項目的基建規劃等工作。不過當中也出現一個小小的「蝦碌」場面。

事緣會議討論現金津貼試行計劃後，須處理麥美娟、鄭泳舜、柯創盛議員的動議。其中表決麥美娟有關劏房租管的動議時，張宇人先問有多少名委員贊成動議。除張宇人本人外，其餘7名在席的委員全部舉手，包括鄭泳舜、柯創盛、盧偉國、麥美娟、何君堯、邵家輝、石禮謙。

張宇人其後問有沒有委員反對，只見原先舉手的委員都已放下手，唯獨石禮謙遲遲未有放下手。張宇人不解地問：「石禮謙議員，你反對？」石禮謙急忙放下手，張宇人笑言：「因為你一路舉住隻手，贊成你又舉，我都唔知係有delay定點樣。」他及後再向石禮謙問清楚，後者表示支持動議，但回答的音質明顯較差。似乎涉及投票的視像會議仍有技術問題，尚待改善。