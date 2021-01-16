5反修例示威者由台灣轉抵美國　擬在美申請政治庇護

因反修例示威被捕人士超過一萬人，其中有人到海外尋求政治庇護。有台灣傳媒去年8月報道，5名香港示威者去年7月偷渡到台灣，途中被台灣海巡署查獲，其後被關押在高雄。美國香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council US）美國時間昨日（15日）發表聲明，指5人本周成功由台灣抵達美國。HKDC行政總監朱牧民表示，會協助５人在美國尋求庇護。 聲明指出，5人目前人身安全，並敦促美國現任和即將上任的政府繼續制裁負責香港大規模逮捕和鎮壓行動的人士，並採取大膽的行動，歡迎所有逃離政治迫害的抗爭人士及其直系親屬到美國。

朱牧民透過聲明指出，這星期HKDC迎接了一群年輕的香港抗爭者，並指這些抗爭者參加了香港仍在進行的民主抗爭活動，面臨與抗爭活動有關的逮捕和指控，並於去年7月乘船逃離香港，形容他們在經歷了艱苦而危險的尋求自由之旅後到達美國。

朱牧民表示，現在終為5人鬆一口氣及感到很欣喜，歡迎他們來到美國，會協助他們尋求庇護和展開新生活。

朱牧民呼籲美國和所有自由國家開放邊境和大門，共同努力維護愛自由的香港人的生命與未來，並敦促美國現任和即將上任的政府繼續制裁負責香港大規模逮捕和鎮壓行動的人士，並採取大膽的行動，歡迎所有逃離政治迫害的抗爭人士及其直系親屬。

他要求美國國會立即重新制定《香港人的自由與選擇法案 2020》和《香港避風港法案》等，以加強和擴大香港人能在美國找到避難所渠道。

抵達美國的5名示威者在聲明提到，他們暫時在美國十分安全，又指從離開香港的一刻， 心情有點不安、擔心、百感交集，縱使離開了家園，但依然心繫香港，為所有愛香港的人打氣。他們指，未來就算有多困難、艱鉅，都會以香港「獅子山下」精神，與 香港人一起面對逆境。