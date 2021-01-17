獨立音樂人被指協助罪犯被捕　稱扣押期間曾現幻覺、極輕微失禁

九龍城區議員黃國桐、獨立音樂人霍朗齊等11人日前被警方國安處拘捕，被指涉嫌「協助罪犯」。 29歲霍朗齊今（17日）在社交網頁發文，憶述被捕後的經歷，稱羈押逾40小時，共接受了三次錄影問話，警方國安處共問了他三、四百條問題，又說曾出現幻覺和極輕微失禁。

獨立音樂人霍朗齊在網上講述被扣查過程。（霍朗齊fb）

稱不會放棄音樂和藝術

霍朗齊指，在被羈押40多個小時，曾被粗鐵鏈鎖身和雙手，並鎖上手銬，由柴灣警署押送北角警署，期間進行身體檢查近十次，其中一次需要脫去上身所有衣服。

他稱其全家人患有永久精神殘疾，「多謝非常痛錫我的全家人，他們很利害，在搜捕過程中，他們沒有流下一滴眼淚，在國安警察把我帶走進入電梯一剎間，行動不便右手傷殘的媽媽追出走廊望我最後一面，吼問：『點解香港會變成咁？』」

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霍朗齊稱，扣查期間共接受三次錄影問話，國安處人員問了他三、四百條問題，「寒冷的天氣、體感溫度約十度的情況下，我被送到北角警署羈留過夜，期間我疑似出現幻覺，亦有極輕微失禁情況。」

霍又指，或者不久他會被告上法庭、被送入囚室，但強調不會放棄音樂和藝術，「我亦會一直揮筆創作，編寫屬於香港的音樂和故事。」