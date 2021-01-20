持續更新｜立法會辯論施政報告致謝議案　李慧琼批政府抗疫欠統籌

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-01-20 12:42

立法會由今日（20日）起一連三日辯論《施政報告》致謝議案。特首林鄭月娥昨日去信立法會主席梁君彥，交代《施政報告》內多項措施的最新進展，透露政府將於農曆新年後，向立法會提交宣誓規定和相關安排條例草案，並正全力推進完善選舉制度和安排，以及修訂《國旗及國徽條例》的立法工作，將盡早提交立法會審議。

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【12:24】民建聯主席李慧琼表示，《施政報告》內容全面詳盡，政治上的論述有助市民正確、正面理解中央與香港關係，亦提出多項推動香港融入國家發展的政策，相信在疫情過後，有助經濟復甦。

李慧琼指，政府目前最迫切的工作是抗疫，政府過往張弛有度的抗疫措施只屬回應性，不夠前瞻性，現時已是第四波疫情，但政府抗疫工作仍欠缺統籌。她說，政府在推出不同抗疫措施前，與政黨的溝通有待加強，希望政府日後與政黨多商量，令抗疫措施更對焦。

她又指，市民對疫苗寄予厚望，但政府不應將所有希望放在疫苗，而需「兩條腿走路」，有需要時應推行全民檢測。她指，不少被勒令停業的處所希望可改變「一刀切」的做法，容許局部復業，認為美容業等提出復業的做法值得考慮。

政治方面，李慧琼批評部分「攬炒派」區議員「離晒大譜」，置民生於不顧，利用議會平台破壞「一國兩制」、參與違法暴亂、反對《國安法》等，認為當局須檢視區議員在監管方面的缺失、撥亂反正，將區議員納入宣誓範圍。

新民黨議員容海恩。（資料圖片）

容海恩：宣誓須法律化 確保參選者是愛國者

【11:33】新民黨議員容海恩發言時指，治港者必須是愛國者，然而回歸23年，在愛國者治港方面仍有進步空間。她認為香港選舉制度存在漏洞，進行改革刻不容緩，不可讓反中亂港分子將立法會變成「攬炒平台」，建議政府從參選資格方面著手，確保參選者是愛國者、「反中亂港者出局」，並將宣誓制度法律化。

在抗疫方面，容海恩稱香港應學習國家的抗疫工作，希望政府從善如流，盡快進行全民檢測，並做好疫苗宣傳工作。