「A貨金正恩」涉非法管有槍械　去年10月被捕　質疑警方肆意拘捕

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-01-20 14:11

以模仿北韓領袖金正恩而為人熟悉的「A貨金正恩」Howard X，今日（20日）在其社交網站透露，自己於去年10月28日曾被香港警方上門拘捕及入屋搜索，理由是一支BB彈槍於去年四月郵遞至其住址，被指涉嫌「非法管有槍械」。Howard稱未被起訴，需繳交保釋金及每6個星期到警署報到。 他在文中寫道，自己從來沒有收到過警方口中的BB彈槍，認為有關的肆意拘捕（arbitrary arrest），是出於自己過去對中國政府的諷刺性批評。

Howard需每6個星期到警署報到。（Howard FB）

Howard在Facebook撰文，憶述去年10月被警員上門拘捕，指當時約有10名警員進入其住所，但未有搜出BB彈槍。他引述警方指，在香港BB彈槍雖然合法，但涉事的BB彈槍有能量輸出，因而歸類為槍械。

Howard其後被帶返機場警署，他形容警方對自己的身份十分理解，當中更有人是其作品的粉絲。Howard指，自己當時指控警員以「可笑」理由作拘捕，而警員就稱行動是由高層部門發出指示。他又指，警方曾提及自己在過去一年，於示威現場所作的諷刺打扮，包括於7月1日及10月1日，在中環IFC聲援示威者，令他懷疑被捕的原因並非出於BB彈槍。

Howard強調，自己從來沒有收到過警方口中的BB彈槍；而作為金正恩的模仿者，常會管有一些BB彈槍、導彈及核彈的複製品，以作表演及拍攝之用。

根據《火器及彈藥條例》，任何可以發射射彈、子彈或投射物，而槍口能量超過2焦耳的氣槍，均屬槍械，必需取得由警務署署長發出的牌照才可管有。無牌管有槍械一經定罪，最高可罰款10萬元及監禁14年。