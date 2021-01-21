預算案｜田北辰倡推電子消費劵　盼助疫後刺激本港經濟

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-21 10:30

實桌圓桌日前就新一份《財政預算案》向財政司司長陳茂波提交建議，當中建議推出消費劵。實政圓桌召集人、立法會議員田北辰今天早上（21日）在電台節目指，目前失業率高企，保就業計劃完結後，不少市民也用盡了早前的補助，希望政府能盡快派錢。 田北辰提到，需要考慮疫情受控後有甚麼工作可做，故提倡推出智慧型電子消費劵，他解釋，因不能假設內地遊客會在疫後蜂擁來港消費，盼消費券助本港經濟「自救」。

實政圓桌向陳茂波提供下年度財政預算案建議。（田北辰提供）

田北辰提到，自己曾經反對推出紙本消費劵，但認為可以透過類似儲值卡方式推出消費劵。他解釋，日前與陳茂波會面時提出兩種方式，其一是倡議向全民派發4千元電子消費劵，但不可長時間派發，否則對經濟欠剌激作用；另一提議是「倍數劵」，例如每人使用了2千元的話，則可獲5倍的消費劵，即由政府支出8千元。他相信前者能令所有人都可受惠，但後者只需要4成人申請使用，即可令更多現金投入市場。

田北辰料派消費劵時限難取平衡 太短難消費 太長欠刺激

田北辰不認為倍數劵只令較富有者受惠，因消費券能用於飲食、娛樂等處所，所有人都能受惠。他相信，消費劵的使用時限是最費功夫的，因時限太短會令市民不滿，難在短時間內大量花費，但時限太長卻難以刺激經濟。

田北辰再次建議擴闊本港稅基，增設富人稅，他指早前透過短訊諮詢支持者意見，回應顯示現時推出新稅種最新時機。