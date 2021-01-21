拜登上場｜蓬佩奧等遭制裁　梁振英：後發制人　劉兆佳指屬警告

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-21 12:46

美國總統拜登（Joe Biden）正式宣誓就任，中國外交部旋即宣布制裁特朗普時代的多名官員，包括國務卿蓬佩奧、白宮貿易顧問納瓦羅等28人，指他們嚴重侵犯中國主權，禁止他們及其親屬入境中國、港澳地區，以及與華企有生意往來。 全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》查詢時指，中央早已表明要制裁美國官員，認為外交部待特朗普班子卸任後方公布制裁名單，客觀上令特朗普失去任何機會反擊和「搞破壞」，劉兆佳估計，拜登上場後暫時不會再制裁中港官員，指拜登屬於美國外交主流派，重視以正規手段壓制中國。 國際關係學者袁彌昌認為，中國外交部待特朗普卸任才公布制裁名單，做法「已經好俾面」，又認為是次制裁與拜登無關，只是針對特朗普班子，但認為中方制裁行動對拜登政府也帶來一定的牽制作用。

劉兆佳指，中央早已表明要制裁美國官員，認為外交部待特朗普班子下台後公布制裁名單，客觀上令特朗普失去任何機會反擊和「搞破壞」，（資料圖片）

劉兆佳：令特朗普無機會反擊

全國港澳研究會副會長劉兆佳指，中央早已表明要制裁美國官員，認為外交部待特朗普班子下台後才公布制裁名單，客觀上令特朗普失去任何機會反擊和「搞破壞」，「中央一早已經有（制裁）名單，只係等佢哋落任先公布，等佢哋無機會反擊。」

劉兆佳認為，中央這次制裁行動實際是予拜登新政府的警告，「今次話美國佬知，若美國再用制裁招數，阻礙中央政府或香港政府嘅管治或人事任命，中國一定會用同等力度反制」，藉此警告拜登不要步特朗普的後塵。

劉兆佳估計，拜登上場後暫時不會再制裁中港官員，指拜登屬於美國外交主流派，重視以正規手段壓制中國。

全國政協副主席梁振英形容外交部出招是「後發制人」，「外交部宣布中方對蓬佩奧等人實施制裁。這就是『後發制人』，又說：「惡有惡報，如有未報，時辰未到」。（梁鵬威攝）

全國政協副主席梁振英在社交網站發文，形容外交部出招是「後發制人」，「外交部宣布中方對蓬佩奧等人實施制裁。這就是『後發制人』，又說：「惡有惡報，如有未報，時辰未到」。

國際關係學者袁彌昌（余俊亮攝）

拜登委任「亞洲沙皇」主管印太事務 袁彌昌料中美關係或緩和

國際關係學者袁彌昌認為，中國外交部待特朗普卸任才公布制裁名單，做法「已經好俾面」，又認為是次制裁與拜登無關，只是針對特朗普班子，但認為中方制裁行動對拜登政府也帶來一定牽制作用。袁彌昌相信，中方制裁美國前朝官員，是因應和考慮特朗普整體的制裁行動而作出的外交手段。

袁彌昌特別提及，前助理國務卿、有「亞洲沙皇」之稱的坎貝爾（Kurt Campbell）早前獲拜登委任為國家安全委員會印太協調員，他提到坎貝爾早前曾撰文提出重建亞洲秩序的構思，中國亦包括在內，又指出未來中美角力點將在印太，拜登委任作風實務的「亞洲沙皇」主管印太事務，可見拜登上場對中國並無惡意，中美關係或有緩和之勢。