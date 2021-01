政壇諸事町｜自爆免息借錢助失業街坊　蔣麗芸拒透露金額：小數目

撰文: 吳倬安 最後更新日期: 2021-01-22 15:40

立法會一連三日辯論《施政報告》致謝動議,經過17小時討論後,動議以40票贊成、2票反對獲通過。雖然投下贊成票,但民建聯立法會議員蔣麗芸(Ann姐)火氣十足,今天(22日)發言20分鐘炮轟政府表現不濟,政策「議而不決,決而不行」。Ann姐更自爆曾為街坊提供免息貸款,渡過困境。 蔣麗芸事後接受傳媒查詢,直言在會上因「嬲得制講咗出嚟」,指該名街坊與她相識多年,對方已失業數月,於是向「財仔」借錢,她知悉事件後借錢予對方,冀「幫一幫佢」。被問到涉及多少金額,身家豐厚的Ann姐就拒絕透露,僅稱是「小數目」。

Ann姐:嬲得制講咗出嚟

蔣麗芸在會上指,目前失業率高企,很多市民「水浸眼眉」,期間突自爆最近為街坊提供免息貸款,「最近我都有借錢俾一個街坊,我免息,點解呀?因為佢好辛苦,早前佢借咗筆錢,高利貸,依家欠債好辛苦,我幫咗佢少少,你(官員)知唔知呀,真係好(經濟)危險呀依家。」

Ann姐指,政府應「三管齊下」對抗疫情,包括提出全民強制檢測、全民打疫苗和健康碼,不要再拖拖拉拉,否則難以「重新出發」。

Ann姐在會後向記者表示,在會上因「嬲得制講咗出嚟」,指該名街坊與她相識多年,對方已失業數月,於是向「財仔」借錢,冀借錢予對方解燃眉之急,但Ann姐不肯透露金額,僅稱是「小數目」。

蔣麗芸炮轟政府表現不彰,政策「議而不決,決而不行」。(李澤彤攝)

為何仍投贊成票? 蔣:畀個機會政府

被問到為何仍投贊成票,蔣麗芸解釋,希望「畀個機會、鼓勵佢哋(政府)繼續做」,又認為政府在執行上《國安法》「做得okay」,「雖然我對佢(政府)好多意見,但都有做得好嘅嘢。」

她批評,政府施政一直沿用傳統方式,不敢大刀闊斧改革,「Something we need to change, but they don’t !呢個先係令我失望,公務員架構好多問題,討論下都好呀。」