政壇諸事町｜自爆免息借錢助失業街坊　蔣麗芸拒透露金額：小數目

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-22 15:40

立法會一連三日辯論《施政報告》致謝動議，經過17小時討論後，動議以40票贊成、2票反對獲通過。雖然投下贊成票，但民建聯立法會議員蔣麗芸（Ann姐）火氣十足，今天（22日）發言20分鐘炮轟政府表現不濟，政策「議而不決，決而不行」。Ann姐更自爆曾為街坊提供免息貸款，渡過困境。 蔣麗芸事後接受傳媒查詢，直言在會上因「嬲得制講咗出嚟」，指該名街坊與她相識多年，對方已失業數月，於是向「財仔」借錢，她知悉事件後借錢予對方，冀「幫一幫佢」。被問到涉及多少金額，身家豐厚的Ann姐就拒絕透露，僅稱是「小數目」。

Ann姐：嬲得制講咗出嚟

蔣麗芸在會上指，目前失業率高企，很多市民「水浸眼眉」，期間突自爆最近為街坊提供免息貸款，「最近我都有借錢俾一個街坊，我免息，點解呀？因為佢好辛苦，早前佢借咗筆錢，高利貸，依家欠債好辛苦，我幫咗佢少少，你（官員）知唔知呀，真係好（經濟）危險呀依家。」

Ann姐指，政府應「三管齊下」對抗疫情，包括提出全民強制檢測、全民打疫苗和健康碼，不要再拖拖拉拉，否則難以「重新出發」。

Ann姐在會後向記者表示，在會上因「嬲得制講咗出嚟」，指該名街坊與她相識多年，對方已失業數月，於是向「財仔」借錢，冀借錢予對方解燃眉之急，但Ann姐不肯透露金額，僅稱是「小數目」。

蔣麗芸炮轟政府表現不彰，政策「議而不決，決而不行」。（李澤彤攝）

為何仍投贊成票？ 蔣：畀個機會政府

被問到為何仍投贊成票，蔣麗芸解釋，希望「畀個機會、鼓勵佢哋（政府）繼續做」，又認為政府在執行上《國安法》「做得okay」，「雖然我對佢（政府）好多意見，但都有做得好嘅嘢。」

她批評，政府施政一直沿用傳統方式，不敢大刀闊斧改革，「Something we need to change, but they don’t ！呢個先係令我失望，公務員架構好多問題，討論下都好呀。」