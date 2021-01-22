港版國安法｜歐洲議會籲制裁林鄭　港府批偏頗、議案出於政治動機

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-01-22 19:19

歐洲議會當地時間1月21日通過決議，對中國打壓香港反對派人士予以譴責，並呼籲各國制裁包括特首林鄭月娥在內的官員。 特區政府今日（22日）發聲明，強烈反對歐洲議會有關香港的「決議案」，並指出有關「決議案」內容偏頗，以及出於政治動機而非反映事實。 聲明指，對於「決議案」要求立即釋放被執法機構拘捕的疑犯，當中包括已被法庭定罪的人士，似乎認為持某種政治理念的人應不受法律制裁，港府對此感到震驚，強調無人可凌駕法律，任何人犯法，不論其身分或身在何處，只要罪行屬於香港管轄範圍內，都要面對法律制裁。

特區政府1月22日發聲明，強烈反對歐洲議會有關香港的「決議案」，並指出有關「決議案」內容偏頗，以及出於政治動機而非反映事實。

歐洲議會議案呼籲，港府應立即無條件釋放涉嫌違反《港版國安法》中的「顛覆國家政權」罪的所有人，以及包括香港眾志前秘書長黃之鋒、成員周庭及主席林朗彥在內因政治動機而被逮捕的民主、反對派代表及社運人士，又敦促歐盟各國制裁包括林鄭月娥在內的中港官員。

《中英聯合聲明》已履行完畢 官員不受所謂「制裁」而影響

港府在聲明中表示，《香港國安法》並不違反《中英聯合聲明》，強調《中英聯合聲明》關於對香港的基本方針政策是中方單方面政策宣示，不是中方對英方的承諾，更不是所謂的國際義務，隨着國家對香港恢復行使主權和完成各項後續工作，《中英聯合聲明》中與英方有關的條款經已履行完畢，認為國際社會應正視這事實，停止干預屬於中國內政的香港事務。

港府強調，絕不容忍任何顛覆國家政權罪行，對於組織、策劃、實施或參與實施顛覆政權的人，定會根據《香港國安法》追究其犯罪行為。而特區政府人員依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，是光榮的使命，香港官員維護國家安全的決心，不會受任何所謂的「制裁」而有任何影響。

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