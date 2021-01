國際律師協會曾批《國安法》違法治　鄭若驊刪成員申報疑退會

撰文: 吳倬安 最後更新日期: 2021-01-26 19:20

根據最新行政會議成員利益申報登記冊,律政司司長鄭若驊刪去「國際律師協會成員(Member of International Bar Assoiciation)」一項申報,疑已退出協會。律政司司長辦公室回應,指律政司司長作為行政會議成員,已申報須予登記的個人利益,沒有進一步補充。 翻查資料,國際律師協會近年多次就本港政治事件發聲。去年七月,協會曾批評《港區國安法》違反法治原則。本月初,警方以涉嫌違反《港區國安法》,拘捕五十多名初選組織者和參選者,協會亦就發聲明譴責。 特首林鄭月娥於昨日(25日)更新利益申報,刪去「香港大學建築學院建築文物保護課程學名譽教授」一項申報,特首辦回應指,有關名銜具時限性,指早前時限已過,故行政長官在利益申報中刪除該項目。

鄭若驊(歐嘉樂攝)

林鄭刪港大名譽教授申報

近月,多名問責任更新行政會議成員利益申報登記冊內容。其中鄭若驊於本月11日刪去「國際律師協會成員(Member of International Bar Assoiciation)」一項申報,疑已退出協會,不再是協會會員。律政司司長辦公室回應,指律政司司長作為行政會議成員,已申報須予登記的個人利益,沒有進一步補充。國際律師協會回應查詢,指協會是一個非政府組織,成員來自全球170多個國家,根據協會政策,會方不會討論有關某人是否協會會員,又指個人是否公開會員身份乃個人權利,協會予以尊重。

另外,特首林鄭月娥於昨日(25日)更新利益申報,刪去「香港大學建築學院建築文物保護課程學名譽教授」一項申報,《香港01》就此向特首辦和港大查詢。特首辦回應,指有關名銜具時限性,指早前時限已過,故行政長官在利益申報中刪除該項目。

律政司司長辦公室:無補充

翻查資料,國際律師協會近年多次就本港政治事件發聲。去年七月,協會曾批評《港區國安法》違反法治原則。本月初,警方以涉嫌違反《港區國安法》,拘捕五十多名初選協調人和參選人,協會亦就發聲明譴責。

去年6月,國際律師協會旗下的人權事務委員會曾參與聯署,譴責中央政府在香港實施《港區國安法》,批評《國安法》威脅香港的基本權利和自由,又提到《國安法》容許將疑犯送到中國大陸受審,疑犯不能享有與香港司法系統一樣的公平審判權。去年7月,《港區國安法》實施後,出台後,協會亦曾發聲明,斥《國安法》違反法治原則,及中央政府對港基本方針和政策。

協會曾批大搜捕侵蝕人權

本月初,警方以涉嫌違反《港區國安法》,拘捕五十多名初選協調人和參選人,協會亦就發聲明譴責。協會主席Mark Ellis當時指出,大規模拘捕行動反映香港法治已被侵蝕,國際社會應要求中國政府停止作出侵蝕人權自由的行為,廢除《港區國安法》,回歸對法治和文明社會的尊重(The international community must hold the Chinese authorities to account for these encroachments on fundamental freedoms, call for the repeal of the National Security Law, and the return of respect for the legal profession and civil society in Hong Kong.)。