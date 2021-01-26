夏博義倡修改《國安法》　《人民日報》批喪失法律人專業和理性

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-01-26 16:40

接替戴啟思出任大律師公會主席的資深大律師夏博義，上周當選後隨即表示，《港區國安法》部分條文牴觸《基本法》，建議修改《港區國安法》，以換取外國與香港恢復移交逃犯協議。 內地官媒《人民日報》昨（25日）發表文章批評夏博義歪曲抹黑《港區國安法》，喪失法律人基本的專業和理性。文章指，大律師公會近年立場趨向政治化，利用自身話語權和社會影響力，助長禍港亂港活動，嚴重背離法治精神，也嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。

《人民日報》文章指，夏博義歪曲抹黑《港區國安法》，形容夏博義稱希望特區政府修訂《國安法》部分條文屬荒謬言論，「很顯然，夏博義之言已經喪失了法律人基本的專業和理性。」文章稱，《港區國安法》完全符合《基本法》，強調國家安全是中央事權，《港區國安法》是由全國人大常委會制定的全國性法律，地方根本沒有權力修改。

文章指，《國安法》實施半年來，社會嚴重暴力的亂局得以扭轉，「所謂的『人權大狀』們，有否聽到香港普通市民不願被黑暴滋擾、回歸安寧生活的心聲呢？」

《人民日報》批大律師公會立場政治化 背離法治精神

文章批評，近年大律師公會立場趨向政治化，就修例風波多次發聲明，將矛頭對準特區政府和香港警察，淪為了「煽暴者」、「縱暴者」，「剛一上台就口出狂言的夏博義讓廣大香港民眾再度失望，憂心『換湯不換藥』的大律師公會繼續滑向『政黨化』、『攬炒化』的深淵。」

文章斥大律師公會的行徑，不僅嚴重背離法治精神，也嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，其聲譽和公信力不斷受損，奉勸公會不要丟掉了職業素養和專業精神，讓政治立場先行甚至凌駕法律之上。