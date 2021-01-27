WhatsApp資料送Facebook　私隱公署：正與fb溝通　考慮發使用指引

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-27 13:09

早前通訊軟件WhatsApp更改私人條款政策，要求使用者同意將用戶資訊傳送至母公司Facebook，否則無法不可繼續使用WhatsApp，做法惹來批評。 個人私隱專員公署今日（27日）回應立法會質詢時表示，已獲WhatsApp公司初步回覆，稍後將與Facebook公司進一步了解詳情，並要求向公眾交代更多詳情，以釋疑慮。 今次新條款在英國及歐盟被豁免，有指是因為與當地保私隱法例較佳有關。公署表示，正與Facebook代表積極溝通中，現階段未有足夠資訊評論，但提到歐盟有推行《通用數據保障條例》，會考慮就市民使用社交平台須留意的私隱問題發出指引。

近日通訊軟件Whatsapp大規模更改使用條款，將用戶資料轉送母公司facebook使用。民建聯遞交請願信，促請個人資料私隱專員公署跟進，檢視有關修訂有否違反本港私隱條例。（資料圖片／羅國輝攝）

民建聯葛珮帆向政制及內地事務局提出的書面問題，問及局方是否知悉個人資料私隱專員公署有否發現新條款違反《個人資料(私隱)條例》(第486章)及相關 守則、指引；公署有否接獲回覆；與及英國及歐盟用戶的保障私隱法例是否能提供較佳保障等。

政制及內地事務局諮詢個人資料私隱專員公署後回覆指，公署早前已去信Facebook美國總公司，並與其代表積極溝通，提出四項建議，而Facebook在2021年1月15日已宣布，將要求用戶接受新使用條款及私隱政策的日期由2月8日延後至5月15日，並會進一步向用戶提供更多資訊及解說。

公署表示，會繼續密切注視事態的發展，以進一步評估該公司會否違反《個人資料(私隱)條例》(《私隱條例》)的相關規定。公署表示，目前不時發布資料，向公眾講解使用社交平台所須注意的私隱問題，例如《在網絡世界保障私隱－精明使用社交網》資料單張。