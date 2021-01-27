習近平讚林鄭對國對港高度負責　料改革選舉實現「愛國者治港」

撰文： 羅堃怡 鄭寶生 最後更新日期： 2021-01-27 22:50

國家主席習近平今日（27日）分別以視像形式，聽取香港行政長官林鄭月娥及澳門行政長官賀一誠述職。港澳兩地去年同樣面對新冠肺炎疫情，而香港亦發生多宗重大事件，包括訂立《港區國安法》及期後一連串拘捕行動。習近平在對林鄭月娥及賀一誠的說話，在多個方面亦顯得有頗大差別。

談疫情 讚澳門贏得市民高度讚譽

新冠肺炎疫情肆虐全球，自然是習近平的首要關注點。習近平在談到香港疫情時，首先指香港作為高度開放的國際性城市，所受影響比較大。他之後又指，香港爆發第四波疫情，對市民生命安全和身體健康造成較大威脅，也給大家工作生活造成許多困擾。習近平說：「我很關心、很擔憂」，強調中央政府全力支持香港抗擊疫情，「大家要堅定信心，團結抗疫。祖國永遠是香港的堅強後盾，眼前的困難一定能夠戰勝。」

相對香港，澳門近月疫情明顯較好，習近平讚揚澳門「快速反應、措施有力，在較短時間內控制住了疫情」，至今已經超過300天沒有本地新增確診病例，「贏得了澳門市民和各有關方面高度讚譽」。

談政治 指林鄭展現愛國愛港情懷

《港區國安法》去年中實施，國家安全亦是習近平對林鄭月娥和賀一誠講話的另一重點。習近平對林鄭說，她和港府在沈着應對「修例風波」、新冠肺炎疫情和外部環境不利變化帶來的多重嚴重沖擊，「想方設法」維護秩序、防控疫情、紓緩民困、恢覆經濟，已取得一定的成效。習近平特別指出，在國安法實施後，林鄭「帶領特別行政區政府堅決執行，依法止暴制亂，努力推動香港重回正軌。在涉及國家安全等大是大非問題上，你立場堅定、敢於擔當，展現出愛國愛港的情懷和對國家、對香港高度負責的精神」，中央對此表示充分肯定。

習近平在講話中，再次提及「愛國者治港」，指可以確保「一國兩制」實踐行穩致遠。他提到，只有做到「愛國者治港」，中央特區的全面管治權才能得到有效落實，《憲法》和《基本法》確立的憲制秩序才能得到有效維護，各種深層次問題才能得到有效解決，香港才能實現長治久安。

一海之隔的澳門，2009年實施俗稱「廿三條」的《維護國家安全法》，近年亦沒有如香港一般的重大社會事件。習近平在談及防控疫情外，未有提及社會安定問題，只讃揚賀一誠「採取有力措施恢覆經濟、紓解民困，取得了積極成效，促進了澳門社會和諧」，對其以及澳門特別行政區政府的工作，「中央是充分肯定的」。

最後習近平僅指，中央將「繼續全力支持澳門」統籌疫情防控和經濟社會發展，完善維護國家安全的法律制度和執行機制，加快經濟適度多元發展，同時更好融入國家發展大局，「把具有澳門特色的『一國兩制』成功實踐不斷推向前進」。

譚耀宗相信港府會就宣誓問題立法 回應愛國者治港

全國人大常委譚耀宗表示，國家主席習近平在聽取行政長官林鄭月娥述職時提及，要愛國者治港，才能長治久安，實施好一國兩制。他相信，這是提出中央原則性的看法及要求，要觀望日後如何通過各種方式，確保香港長期繁榮穩定。

被問到所謂各種方式是否涉及持有BNO的人士不得出任公職、要求區議員宣誓及修改特首選委會選委組成等問題，譚耀宗表示今次是明確指出中央的目標及方向，但並無提及具體行動。他指今後如何改善，是由中央及特區政府考慮，以確保香港長期繁榮穩定。他相信香港政府會盡快就宣誓問題立法，以回應愛國者治港。

譚耀宗又指，《基本法》104條清楚列明對愛國者的要求，要求要擁護《基本法》，並效忠香港特區。他又說愛國者並不抗拒一國兩制、中央的全面管治權，亦不抗拒認同基本法及港區國安法，才可配合落實一國兩制。田

劉兆佳解讀「充份肯定」林鄭：因推行公務員宣誓、取消部分反對派人士參選資格

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受媒體訪問時表示，前年底十九屆四中全會決定，從制度建設、法律建設去確保「一國兩制」全面準確實施，包括維護國家安全，香港長治久安，並在此基礎上發展經濟和改善民生。習近平所提及的重大轉折，反映過去一年，十九屆四中全會對香港的新形勢發揮了效用。劉兆佳指若非中央出手，單靠特區政府無法平息內部亂局。他說現時中央協助港府創造了一個較平穩政治局面，特區政府可以專注於發展經濟民生工作。

習近平指，林鄭月娥在國家安全等大是大非的問題上，立場堅定，敢於擔當，劉兆佳稱，林鄭月娥過去一年積極配合中央應對香港亂局，落實《香港國安法》。特區政府又實行公務員宣誓要求、取消部分反對派人士參選資格，因此林鄭和特區政府在這方面工作是值得肯定。

對於習近平提到「一國兩制」要行穩致遠，要始終堅持「愛國者治港」，劉兆佳認為，這是中央一貫立場，林鄭要進行管治改革，除團結愛國陣營，在管治上充分與其合作外，還要處理選舉制度改革問題，要貫徹落實「愛國者治港」原則，令香港達到長治久安。