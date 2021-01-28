強制檢測｜陳恒鑌質疑代長者收檢測報告　尹兆堅：無取個人資料

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-01-28 14:34

新冠肺炎遍佈全港各區，多棟大廈被列入強制檢測範圍。民建聯立法會議員陳恒鑌在Facebook指接獲市民舉報，稱葵涌石蔭邨仁石樓的強制檢測站派發當區區議員、民主黨前立法會議員尹兆堅的卡片，並以尹兆堅的電話號碼，為沒有手提電話的檢測人士登記。陳恒鑌質疑尹利用政府資源作個人宣傳，從承辦商取得居民個人資料，涉違反私隱條例。 尹兆堅回覆《香港01》查詢時反駁指，以區議員電話號碼為無手機人士登記是強制檢測區的普遍做法，衞生署檢測中心事前會問准事主同意，當中並無宣傳意味。他強調，其辦事處只會收到事主的參考編號及結果連結，不會收到個人資料，批評陳恒鑌的指控失實，含血噴人。

陳質疑無授權涉違私隱例 尹：強檢區普遍做法

陳恒鑌昨（27日）在Facebook指，收到市民投訴，尹兆堅涉嫌在石蔭邨仁石樓強制檢測站與承辦商達成「默契」，將印有尹兆堅電話號碼的卡片供承辦商派發，並以尹的手機號碼為沒有手提電話的檢測人士登記，過程中並無簽署任何授權文件，最後有機會將檢測的結果及個人資料發送到尹的手機電話上，質疑這是否違反個人私隱條例相關規定。

尹兆堅回應指，陳恒鑌的指控無聊、無知，解釋以區議員電話號碼為沒有手提電話人士登記，是強制檢測區的普遍做法，「建制派做議員的區份都可以咁做㗎」，批評建制派「疏懶失職」，不肯盡責幫市民解決困難，含血噴人。

尹兆堅：不會收到居民個人資料 無私隱問題

尹兆堅又指，衞生署以手提電話發放檢測結果，如長者無法提供手提電話號碼接收電子結果，衞生署檢測中心會問得長者同意下，以當區議員或認可人士的電話號碼，作為接收病毒檢測電子報告之用，「當中無任何宣傳意味，亦獲事主同意，不構成擅用個人資料。」

他指，在執行上，其辦事處只會收到檢測個案的參考編號同結果連結，居民需要向其辦事處取得連結，再輸入身份證號碼等資料驗證身份，才可看到結果，辦事處不會收到任何居民的個人資料，包括名字、地址、身份證等，因此不構成私隱問題。