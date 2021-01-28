部份公共服務重開　聶德權指若政府部門有確診　同層同事須檢測

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-01-28 18:43

政府部門今（28日）起恢復部份基本公共服務，公務員事務局局長聶德權與財經事務及庫務局局長許正宇中午到長沙灣政府合署，視察同事接受病毒檢測的情況，並且即場接受檢測。 聶德權表示，為保障同事健康和做好防疫抗疫工作，將加強利用病毒檢測作為防疫工具。許正宇認為，檢測服務能保障在大樓上班的員工安全和健康，並為到訪該大樓使用各類型公共服務的市民釋除疑慮。

公務員事務局局長聶德權與財經事務及庫務局局長許正宇中午到長沙灣政府合署，視察同事接受病毒檢測的情況。（政府新聞網）

聶德權和許正宇分別在其facebook發帖文，講述今日到長沙灣政府合署視察檢測的情況。許正宇表示，長沙灣政府合署首日恢復更多公共服務的情況大致暢順，並實施各種預防感染措施，包括在入口處為進入人士量度體溫、提供酒精搓手液和加強清潔公用設施等。

許正宇稱，已就免費檢測服務向長沙灣政府合署同事發信，呼籲在該大樓上班的同事為了自己、家人和其他同事健康，踴躍參加免費檢測。

聶德權表示，公務員事務局已向各部門發出指引，若寫字樓出現確診個案，同層的同事須進行檢測並暫時在家工作，以防止病毒擴散。他又指，彈性上班和用膳時間、分開A、B組工作、提供足夠保護裝備、注意社交距離和保持個人衛生等措施會繼續嚴格執行，讓政府能為市民提供所需服務，同時亦避免病毒在辦公地點擴散。