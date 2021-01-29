BNO︱中方不承認旅遊證件　葉劉料友好國跟進　劉慧卿：影響不大

撰文： 翟睿敏 周皓宜 最後更新日期： 2021-01-29 21:10

英國為持有BNO香港人新設的簽證渠道將於1月31日開啟，早前有報道指，當地政府預計有約30萬人會透過此渠道移居英國。中國外交部今日（29日）宣布，由1月31日起，不再承認BNO作為旅行證件和身份證明。 身兼行會成員的新民黨立法會議員葉劉淑儀下午表示，入境處應就中方的決定作出跟進，通知航空公司及旅行社，不容許來港人士持BNO入境；至於持BNO能否離境，就由目的地國家決定是否承認BNO為旅行證件。不過她指出，中央可以影響到友好國家，可應外交部的要求不承認BNO，相信可以打擊BNO在國際的流動性及認受性。 民主黨國際事務委員會主席劉慧卿相信，中方宣布不承認BNO為旅遊證件的影響不大，「中方不嬲都唔承認」，港人只需要以身份證出境，到境外再使用BNO，除非中方再有新宣布，例如持BNO人士不准任公務員等，否則與以往沒有分別。

被問到持BNO的港人是否無法尋求中國領事館的保護，葉劉淑儀認為，該人到領事館時理應要證明，自己是該國家的國民。對於今次的措施被指反制力度較弱，葉劉認為今次是為了應對英國即將推出的「5+1」入籍政策，作為打擊BNO國際認受性的第一擊。

至於下一擊是否應該禁止港人持雙重國籍，葉劉指《中國國籍法》早已列明不承認雙重國籍，對於英國的敵意安排，有需要採取進一步的反制。她亦提到，若中央決定取消BNO持有人的中國國籍，不應該影響到隨父母移民的小童，因離港並非其自願的決定。

民建聯立法會議員葛珮帆對中央的決定表示支持。她認為，英方的「5+1」措施除了違反《中英聯合聲明》，對香港人而言亦是一個陷阱。（翟睿敏攝）

葛珮帆對支持中央決定：作出反制是必須

民建聯立法會議員葛珮帆對中央的決定表示支持。她認為，英方的「5+1」措施除了違反《中英聯合聲明》，對香港人而言亦是一個陷阱，因為當地脫歐後面臨經濟問題，「要港人帶住好多錢過去做二等公民，並非一個好心嘅建議」。葛珮帆又指，此事屬很嚴重的外交問題，中央作出反制是必須的。

葛珮帆又提醒市民在申請「5+1」方案前要三思而行，指回歸前亦有移民潮，但離港後才發現在外地生活艱難，自己所認識的回流人士都後悔當初的選擇。