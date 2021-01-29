夏博義倡修改國安法　中聯辦點名批挑戰國家主權底線「狂妄無知」

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-01-29 19:12

接替戴啟思出任大律師公會主席的資深大律師夏博義，早前當選後隨即表示，《港區國安法》部分條文牴觸《基本法》，建議修改《港區國安法》，以換取外國與香港恢復移交逃犯協議。 中聯辦今日（29日）發稿，點名批評夏博義「椅子還沒坐熱，就忙不迭地發表謬論，質疑全國人大常委會權威，叫囂要特區政府修改國安法，公然為港獨分子叫屈張目」，又批評其言論完全背離專業操守和職業良知，完全喪失法治精神和法治原則，「既充分暴露了個人的狂妄無知，也將把大律師公會進一步拖下深淵，已經激起包括法律界人士在內的香港社會各界憤怒」。

中聯辦：夏博義濫用主席身份誤導民眾

中聯辦發言人強調，全國人大常委會權威不容挑戰，香港的憲制秩序必須堅決維護，又指出《憲法》和《基本法》共同構成特別行政區的憲制基礎，其中一個重要內涵是：香港是中國的一個特別行政區，全國人民代表大會作為國家最高權力機關，全國人大及其常委會制定全國性法律並列入《基本法》附件三適用於香港特區，是不容置疑的神聖權力。

中聯辦批評，「作為資深大律師，夏博義不可能不懂得這樣的法律常識，在任何一個主權國家，國家安全都屬於中央事權。當香港維護國家安全出現制度漏洞、社會穩定和市民福祉受到嚴重危害時，全國人大常委會制定香港國安法，完全正當、非常必要，權威不容挑戰。」

發言人又說，夏博義濫用大律師公會主席身份，在基本事實和法律原則上誤導民眾，居心何在？公然將全國人大常委會視為威脅，更是在赤裸裸地挑戰《基本法》所確定的香港特區憲制秩序，挑戰國家主權和「一國兩制」底線。

批大律師公會有失公正理性

發言人表示，大律師公會於過去三年在事關「一國兩制」、香港特區重大憲制性法律問題上，「常有失法律專業人士應有的公正理性，在政治化的道路上越走越遠」，又指注意到，大律師公會內部也有不少人士不認同、不支持其偏頗立場和激進言行，強調絕不允許「一些政棍和團體披着專業外衣從事亂港禍港行徑」。